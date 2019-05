Non è la D’Urso | Karina Cascella lancia un appello a Chi l’ha Visto | «Pamela Prati vi sta

Live Non è la D’Urso - Andrea Piovan : chi è la voce dei servizi choc : Andrea Piovan, chi è la voce narrante dei servizi di Live Non è la d’Urso In tanti si saranno chiesti chi si nasconde dietro la voce narrante dei servizi di Live Non è la D’Urso ed ora finalmente TvBlog ha svelato la sua identità. Si tratta di Andrea Piovan, doppiatore con una lunga carriera alle spalle. Infatti, ha prestato la sua voce al celebre pupazzo chiamato Il Capo di Art Attack, poi ha lavorato per diversi documentari BBC e ...

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni 29 maggio 2019 : Torna mercoledì 29 maggio 2019 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del dodicesimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 29 maggio 2019 Anche per questa nuova puntata dello show di Barbara D’Urso saranno presenti in studio moltissimi ospiti. Come ormai nelle ultime puntate, argomento centrale di questo appuntamento ...

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni di stasera 29 maggio : Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 29 maggio stasera 29 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Live- Non è la D’Urso. Il programma ha in serbo nuove scioccanti rivelazioni sull’affaire Pamela Prati. Già la settimana scorsa Eliana Michelazzo, ex agente della show girl, ha confessato alla conduttrice di non non aver mai incontrato Marco Caltagirone. La donna ha anche parlato del suo finto fidanzato ...

Eliana Michelazzo torna a Live-Non è la d’Urso mercoledì 29 maggio : Eliana Michelazzo news: di nuovo ospite di Live-Non è la d’Urso A una settimana dalla confessione che ha cambiato la storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo torna in tv. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi agente di spettacolo e ristoratrice, sarà di nuovo ospite di Live-Non è la d’Urso. Ad annunciarlo […] L'articolo Eliana Michelazzo torna a Live-Non è la d’Urso mercoledì 29 maggio ...

Live Non è la d’Urso : parla la madre del finto Sebastian Caltagirone : Anticipazioni Live Non è la d’Urso: rompe il silenzio la madre del finto Sebastian Caltagirone Domani sera andrà in onda una nuovissima puntata di Live Non è la d’Urso. E in base alle anticipazioni circolate poco fa on line la conduttrice con i suoi tanti ospiti torneranno a discettare del ‘caso Pamela Prati’. Finita qua? Ma nemmeno per idea. Infatti la redazione del programma ha contattato la madre del finto Sebastian ...

Live-Non è la d’Urso - parla la madre del finto Sebastian Caltagirone : “Hanno sfruttato mio figlio” : Live-Non è la d’Urso: le anticipazioni della puntata di mercoledì 29 maggio Live-Non è la d’Urso continua ad occuparsi di Mark Caltagirone, il finto promesso sposo di Pamela Prati. Nella puntata in onda mercoledì 28 maggio la d’Urso ospiterà la vera madre del finto Sebastian Caltagirone. Ovvero il bambino che nella vicenda sarebbe stato preso […] L'articolo Live-Non è la d’Urso, parla la madre del finto Sebastian ...

Grande Fratello - Giorgio discute con Francesca De André - Barbara D’Urso sbotta : “Vai via - Non abbiamo bisogno di te per l’audience” : Giorgio Tambellini è rientrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con quella che è ormai la sua ex fidanzata, Francesca De André. La nipote di Fabrizio ha passato una settimana molto travagliata dopo che nella scorsa puntata del reality di Canale 5 le era stato rivelato che lui l’aveva tradita con la sua migliore amica e poi lasciata con un messaggio pubblicato su Instagram. All’inizio, Francesca De Andrè è rimasta ...

Ascolti tv - con quasi 4 milioni di telespettatori vince Live – Non è la d’Urso : Ascolti tv, prime time Seratona da 4 milioni di telespettatori per Barbara d’Urso con il suo talk su Canale 5 Live – Non è la d’Urso. Lo show nel dettaglio ha conquistato 3.916.000 telespettatori e il 18,03% di share. Al secondo posto il film tv di Rai1 Duisburg – Linea di sangue che ha registrato 3.680.000 telespettatori e il 16,63% di share. Terza posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con 1.783.000 telespettatori ...

Ascolti tv : se «Live – Non è la D’Urso» fa il 18% sfruttando le miserie del caso Prati-Caltagirone : Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, tutti i meme Pamela Prati (non) si sposa, ...

Live Non è la d’Urso da record : boom d’ascolti per Barbara d’Urso! : Ascolti Barbara d’Urso: Live Non è la d’Urso vince la serata e fa record stagionale È andata in onda ieri sera la puntata di Live Non è la d’Urso che tutti stavano aspettando, quella che ha visto la confessione di Eliana Michelazzo e che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Infatti, ieri mercoledì 22 maggio sono stati ben 3.916.000 telespettatori e il 18% di share per il programma di Barbara ...

Ascolti Mercoledì 22 maggio - Duisburg 16.6% su Rai 1 - Live Non è la D’Urso 18% su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – 3.68 milioni e 16.6%Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.916 milioni e 18%Chi l’Ha visto? – Rai 3 – 1.783 milioni e 8.7%Shall We Dance – Rai 2 – 1.42 milioni e 6.2%Lethal Weapon – Italia 1 – 1.04 milioni e 5.2%Freedom – Rete 4 – 1 milione e 5%Bersaglio Mobile ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 maggio 2019. Non è la D’Urso sfiora i 4 mln (18%) - Duisburg 16.6% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 22 maggio 2′019, su Rai1 il film tv in prima visione Duisburg – Linea di sangue ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso, con la confessione shock di Eliana Michelazzo, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la serie Lethal Weapon ha ...

Ascolti Mercoledì 22 maggio - Duisburg su Rai 1 - Live Non è la D’Urso su Canale 5 : Ascolti Mercoledì 22 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Duisburg – Rai 1 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Chi l’Ha visto? – Rai 3 – milioni e %Lethal Weapon – Italia 1 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Shall We Dance – Rai 2 – milioni e %Bersaglio Mobile – La7 – mila e %Nati Stanchi – ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il boom sui social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...