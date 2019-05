Mps | la Cassazione conferma assoluzione per gli ex vertici | appello bis per concedere

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) È statata dallal’degli exdi Mps nel processo per ostacolo alla vigilanza sul contratto tra Rocca Salimbeni e banca Nomura. Accogliendo il ricorso delle difese di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, gli ermellini hanno disposto unbis a Firenze per valutare seun proscioglimento più ampio “perché il fatto non sussiste”. Il pg aveva invece chiesto l’bis per riaprire alle accuse. Secondo i giudici dinessuno aveva nascosto a Consob e Bankitalia il contratto sui derivati che avevano affossato il Monte dei Paschi Siena, la banca più antica del mondo che proprio a causa di quei prodotti finanziari era passata attraverso un fuoco di fila di salvataggi pubblici fino a diventare dello Stato. La Corte d’di Firenze aveva quindi assolto l’ex presidente di Mps Mussari, l’ex ...

