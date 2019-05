Le differenze tra il cervello maschile e femminile

Europee - Di Maio : “Tra M5S e Lega normale avere differenze. Incoerente allearsi con Juncker” : “Da capo politico del M5s posso dire che sia Incoerente allearsi con Juncker, che rappresenta quelle forze che ci hanno sempre imposto l’austerity”. Così Luigi Di Maio al termine del tavolo tecnico per le famiglie presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'articolo Europee, Di Maio: “Tra M5S e Lega normale avere differenze. Incoerente allearsi con Juncker” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Permessi e ferie docenti e ATA 2019 : differenze tra supplenti e personale di ruolo : Per i Permessi e le ferie del personale della scuola, anche per l’anno scolastico 2018/19, c’è una differenza tra chi è di ruolo e chi è assunto invece a tempo determinato. La normativa è diversa, almeno fino ad ora. Nulla toglie che con il rinnovo del contratto questo punto possa essere modificato. Permessi e ferie personale di ruolo, a tempo indeterminato Per il personale di ruolo della scuola, la normativa di riferimento dei Permessi è ...

Marzetti : no differenze tra un minore e l’altro - vanno tutti tutelati : Roma – “Non c’e’ differenza tra un minore e l’altro, tutti i minori sono uguali e, proprio in base alla Convenzione Onu dei diritti del fanciullo, vanno tutelati e integrati”. Questo il commento del Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, ai fatti di Casal Bruciato, a Roma, che hanno coinvolto anche i minori della famiglia bosniaca assegnataria della casa popolare di via ...

Pd - Zingaretti : “No differenze tra Oliverio e Marini - M5s difende i propri politici ed è giustizialista solo con altri” : “Diverso trattamento sui casi Oliverio e Marini? Non c’è nessuna differenza di atteggiamento politico. C’è una sfera giudiziaria che ci vede sostenere l’attività delle procure, affinché sia fatta chiarezza, e c’è una responsabilità della politica nei territori, su come garantire trasparenza e selezione delle classi dirigenti”. A rivendicarlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una ...

Invalsi 2019 - prove matematica : oggi i risultati/ Ecco le differenze fra le tracce : prove Invalsi 2019, attesi i risultati nella giornata di oggi. Nelle scuole primarie, classi seconde e quinte, i test di matematica

Mertens a Sky : “Orgoglioso di essere entrato nella storia del Napoli - le differenze tra Sarri e Ancelotti” : Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, le sue parole : Mi fa molto piacere entrare nella storia del Napoli, voglio continuare così. Stiamo trovando il gioco giusto, mi sta bene. Dobbiamo essere fieri del nostro secondo posto, siamo a +10 dal terzo posto, anche questa è una bella cosa”. Sulle differenze tra Sarri e Ancelotti: “Con Sarri si giocava più con la palla da dietro, facendo possesso, senza ...

Mertens : «differenze tra Sarri e Ancelotti? Ora meno gioco ma più pericolosi davanti alla porta» : Drie Mertens ai microfoni di Sky dopo la partita vinta contro il Cagliari: Hai raggiunto un record importante in questo periodo «Mi fa molto piacere entrare nella storia del Napoli. Dobbiamo essere fieri della nostra stagione perché siamo 10 punti avanti alla terza in classifica» Cosa ne pensi delle differenze tra il gioco di Sarri e quello di Ancelotti? «Penso che la differenza è che con Sarri andavamo con la palla da dietro, più possesso e ...

Le differenze tra di noi : Quelle tra giovani e vecchi, quelle tra ricchi e poveri, quelle tra bianchi e neri, tra città e periferie: e quelle tra Mahmood ed Enrico Mentana, che ne hanno parlato da Basement Cafè

Tutte le differenze tra OnePlus 7 e 7 Pro prima del 14 maggio : quale varrà la pena davvero acquistare? : Sempre più spesso accade che nuovi smartphone siano anticipati prima del lancio e sta avvenendo ora anche per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: la nuova serie successiva al OnePlus 6T sarà svelata a Pechino il prossimo 14 maggio, eppure già a 12 giorni dalla presentazioni siamo in grado di riportare quelle che dovrebbero essere buona parte delle specifiche tecniche dei due device attesi. Sempre più indiscrezioni relative al telefono circolano sul web e ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Charles Leclerc - non tutto è perduto! Strategia e differenze con le gomme medie. E la safety car… : Charles Leclerc ha ceduto alla troppa foga durante la seconda fase delle Qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale di F1. Il monegasco, dopo aver dominato tutte e due le sessioni di prove libere svoltesi (ricordiamo che la prima è stata cancellata dopo soli tredici minuti per un tombino mal fissato), era il chiaro favorito per la conquista della pole position odierna ma un bloccaggio in entrata di curva 13 ...

Xiaomi Mi 9 o Xiaomi Mi 9 SE : le differenze tra il completo e il compatto : In questa prima metà del 2019 abbiamo avuto modo di testare due interessanti prodotti di Xiaomi, lo Xiaomi Mi 9 e la sua versione “compatta”, lo Xiaomi Mi 9 SE. Entrambi hanno un rapporto qualità-prezzo decisamente elevato e tante caratteristiche interessanti, quindi abbiamo pensato di metterli uno contro l’altro per capire quali sono le differenze, sia […] L'articolo Xiaomi Mi 9 o Xiaomi Mi 9 SE: le differenze tra il ...

Xiaomi Mi 9 o Xiaomi Mi 9 SE : le differenze tra il completo e il compatto (VIDEO) : In questa prima metà del 2019 abbiamo avuto modo di testare due interessanti prodotti di Xiaomi, lo Xiaomi Mi 9 e la sua versione “compatta”, lo Xiaomi Mi 9 SE. Entrambi hanno un rapporto qualità-prezzo decisamente elevato e tante caratteristiche interessanti, quindi abbiamo pensato di metterli uno contro l’altro per capire quali sono le differenze, sia […] L'articolo Xiaomi Mi 9 o Xiaomi Mi 9 SE: le differenze tra il ...

Autonomia : Zaia - 'no alle bugie - non aumenterà differenze tra Nord e Sud' : Treviso, 15 apr. (AdnKronos) - “Continua a circolare la grande madre di tutte le bugie, e cioè che l’Autonomia aggraverebbe le differenze di cura tra i cittadini del Nord e quelli del sud, e mi dispiace che anche un Ministro si sia lasciata condizionare, dicendosi pronta a scendere in trincea per fa

Dual SIM : differenze tra Dual Standby - Dual Active e Dual VoLTE : Quali differenze intercorrono tra la tecnologie Dual SIM Dual Standby, Dual SIM Full Active oltre che Dual VoLTE? Seppur in Italia la seconda soluzione sia meno diffusa, è possibile importare anche nel nostro paese diversi smartphone in grado di poter unire in un unico corpo due cellulari con due utenze contemporaneamente. I modelli Dual SIM […] L'articolo Dual SIM: differenze tra Dual Standby, Dual Active e Dual VoLTE proviene da ...