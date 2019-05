La dipendenza da smartphone negli adolescenti è un problema sempre più grave

La dipendenza da smartphone peggiora la capacità di decidere : Prendere la decisione migliore fra due alternative non è facile per nessuno. Ma lo è ancora meno per chi ha sviluppato una dipendenza dallo smartphone : lo hanno dimostrato la ricercatrice Julia Machado Khoury dell'Università Federale di Minas Gerais, in Brasile, e i suoi colleghi. Per farlo, hanno osservato le performance di 47 studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che nella scala smartphone Addiction Inventory, ...

Inguaribile dipendenza da smartphone - quanto influiscono su sonno e lavoro secondo ultima ricerca : Siamo in tutto e per tutto dipendenti dagli smartphone, non possiamo farne a meno e con la loro (pessima) influenza perdiamo il sonno e siamo anche meno produttivi. Le affermazioni appena fornite non sono campate in aria, ma frutto di una ricerca della Queensland University of Tecnology in Australia e mettono in mostra uno scenario davvero raccapricciante. Durante l'indagine sono stati intervistati 709 utenti di telefonia mobile, sempre in ...