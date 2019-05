Gli ritirano la patente, lui spara ad altezza d’uomo sui passanti. Strage sfiorata a Sansepolcro (Di mercoledì 29 maggio 2019) Momenti di vero e proprio terrore ieri pomeriggio a Sansepolcro dove un uomo di 44 anni pluripregiudicato ha esploso dalla finestra della sua casa dei colpi di fucile ad altezza d'uomo verso due passanti: le ragioni del gesto appaiono inspiegabili, ma a quanto pare l'uomo aveva subito la sospensione della patente e per questo sarebbe andato su tute le furie decidendo di "farla pagare" a dei perfetti innocenti. Il 44enne è stato arrestato per tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi. Fortunatamente i due "bersagli" sono rimasti illesi, mentre prima di essere ammanettato l'uomo si è asserragliato dentro l’immobile, minacciando di voler compiere una Strage.



