Giro, Peters trionfa ad Anterselva

RSIsport : ????????? Giro d'Italia, sul traguardo di Anterselva vince il francese Peters. Carapaz resta invece in rosa.… - RoeSgonfie : #raigiro l'A2gr ha dato finalmente un senso a questa partecipazione al Giro, bravo Peters! Bravo anche a Nibali, se… - mondialinet : Giro d'Italia 2019, Peters vince ad Anterselva. Carapaz inattaccabile - -

Nansvince per distacco la 17ma tappa (Val di Sole-, 181 km). Carapaz conserva la rosa (a 4'38" dal battistrada) con un'azione finale lanciata da Landa.Sorpresi Nibali e Roglic che perdono una decina di secondi. Il lettone Neilands dà il via alla fuga al Passo della Mendola. Se ne vanno in 18 e conquistano quasi 8' sul gruppo della maglia rosa,che prosegue placido. Bakelants dà la prima scossa ai fuggitivi. Ripreso il belga, tocca a Conti. Quindi, dopo Brunico, partee si prende la frazione.(Di mercoledì 29 maggio 2019)