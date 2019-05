Conte | rilanciare il governo con chiarezza e determinazione

Conte : ora rilanciare azione di governo : 18.46 "Adesso dobbiamo lavorare: c'è l'azione di governo che ci aspetta. Abbiamo in cantiere tantissime iniziative e dobbiamo rilanciare l'azione di governo". Lo dice il premier Conte al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei capi di Stato e di governo dell'unione. Poi sottolinea: "Non mi sento commissariato da Salvini", "ha sempre fatto parte della mia coalizione". E sulla proposta di Salvini di destinare 30 mld per la Flat tax: "Non ...