Asal e i minori in guerra | «Vogliamo solo essere bambini»

(Di mercoledì 29 maggio 2019)e le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afganee le altre bambine afgane Perdere un padre per un attentato, vedere la propria famiglia sgretolarsi, avere paura.ha provato tutto questo a 12 anni. Vive a Kabul insieme a sua madre e ogni mattina va a lavorare al mercato per contribuire alle spese di casa insieme a lei. «Pulisco le verdure e le unisco in grappoli. Poi poco prima delle 9 corro a scuola».fa parte dei milioni diche hanno perso tutto (o quasi) a causa della. Non hanno conosciuto altro da quando sono nati. Nel mondo sono circa 31 milioni quelli che sono stati costretti a fuggire dalle proprie case enel 2016 sono ...