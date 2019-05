“Wolf call” | Baudry porta alla luce mondo segreto dei sottomarini

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) "Wolf Call - Minaccia in alto mare", il thriller con Omar Sy e Mathieu Kassovitz campione d'incassi in Francia, arriva nei cinema italiani il 13 giugno. A dirigere questo film adrenalinico, ambietato in gran parte in un sottomarino, che rivela i segreti, le tensioni, i conflitti diplomatici che si celano proprio nella profondità dei mari, c'è Antonin. Questo ex diplomatico francese, autore della graphic novel di grande successo "Quai d'Orasy" ispiratasua esperienza al Ministero degli Affari Esteri, con questo film ha esorditoregia ed ha sorpreso tutti.Protagonista è un giovane uomo che ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente e bordo di un sottomarino nucleare francese: ogni cosa dipende da lui, "l'orecchio d'oro", finché un giorno non commette un errore che mette l'equipaggio in pericolo. Neldella dissuasione nucleare e della ...

