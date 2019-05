M5s | parte processo a Di Maio Carla Ruocco attacca | deve dimettersi Domani la parola

Il litigio Lega-M5s riparte da Rixi : Il cronometro è partito e si fermerà il 30 maggio. È la prima data segnata in rosso sul calendario del governo in questo dopo voto e la Lega ha già acceso la prima miccia che si chiama Edoardo Rixi. Il Movimento 5 Stelle, che Salvini sta provando a mettere sempre più con le spalle al muro, non ha intenzione di fare deroghe al Contratto di Governo e, se condannato, il viceministro alle Infrastrutture ...

Europee 2019 : per salvare il salvabile nel M5s - Di Maio deve farsi da parte : A metterli uno sopra l’altro sono una montagna impressionante. Di voti. Sei milioni centosettantanovemilacinquecentotrentanove. Un’enormità. E’ questo il numero in valore assoluto dei consensi persi dal M5S in un anno preciso di governo. Una cifra che adesso rappresenta la spinta propulsiva del fatidico win-win di Matteo Salvini, il nuovo padrone di questa Italia elettorale così volatile e umorale, in cui i cicli politici si ...

M5s - Paragone : ‘Non minimizziamo - capire senso della sconfitta’. Buffagni : ‘Ripartire con umiltà e più partecipazione’ : “Una cosa non voglio sentir dire. Erano le Europee. Non minimizziamo. Se vogliamo ripartire – e dobbiamo ripartire – capiamo il senso della sconfitta”. Quando Luigi Di Maio stava per presentarsi davanti alle telecamere per ammettere la sconfitta, a parlare della necessità di imparare dal colpo pesantissimo arrivato alle urne sono stati i suoi stessi fedelissimi. Il primo è stato il senatore M5s Gianluigi Paragone. Un ...

Governo - Bersani : “Se cade - no al voto. Sinistra discuta con il M5s”. Di Maio : “Parte Lega ha nostalgia di Berlusconi” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a giurarsi fedeltà “per altri quattro anni“, come dice il leader della Lega intervistato dal Corriere della Sera e promettono che dopo le Europee la situazione tornerà alla normalità. Ma intanto non risparmiano nuove frecciate uno nei confronti dell’altro. “Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi“, dice Di Maio parlando a Radio Anch’io. Mentre ...

Governo - il leghista Giorgetti : “M5s ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Esecutivo paralizzato” : Il M5s “ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il Governo è paralizzato”. Lo dice Giancarlo Giorgetti a La Stampa. “In queste ultime tre settimane il Governo è in stallo per la campagna elettorale. Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Lega. “La campagna ...

Elezioni : Di Maio - 'governo è dalla parte dei sindaci M5s eletti' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Il Giverno nazionale è dalla parte di questi sindaci eletti con il M5S, come di tutti i sindaci che vogliono lavorare per il bene comune". Così Luigi Di Maio a Caltanissetta parlando ai cittadini dopo la vittoria del sindaco Roberto Gambino. "Tutta l'talia parla di vo

'Basta cavie per la scienza' - in Emilia-Romagna parte battaglia animalista M5s : BOLOGNA - Stop alla sperimentazione scientifica sugli animali e sostegno 'ai metodi alternativi e tecnologicamente più avanzati': sono questi i principi cardine del progetto di legge presentato dal ...

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. Pronti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...

"Conte super partes - non pro-M5s Governo? Niente crisi dopo il voto" : Province. Autonomia regionale. Voto in Sicilia. Senza dimenticare il caso Siri. Ogni giorno ci sono motivi di tensione all'interno della maggioranza. Come si fa a governare in questa situazione? "Abbassando i toni. Io continuo a dirlo, abbassando i toni perché così... Segui su affaritaliani.it

Amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri dalla parte del M5s (2) : (AdnKronos) - "Questa narrazione è indecente - sottolinea Cancelleri - cioè, pensate a giornali storicamente schierati in plotone contro Berlusconi, oggi venderebbero l’anima al diavolo o alla Lega, pur di non riconoscere i numeri del M5S. Ma ancora una volta alla narrazione dei gruppi editoriali, n

Amministrative : Cancelleri - in Sicilia numeri dalla parte del M5s : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Se gli italiani avessero in questi anni avuto la possibilità di trovare al centro del dibattito mediatico i risultati concreti dell’azione politica anziché le opinioni, probabilmente non avremmo perso l’abitudine di valutare i numeri anziché le chiacchiere. E in quest

Di Battista attacca : 'Siri dovrebbe farsi da parte - M5s ha diversa concezione di legalità' : Dopo un periodo in cui si era tenuto in ombra (soprattutto quando infine si era deciso per la non autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini), adesso Alessandro Di Battista torna alla carica, e lo fa sulla questione Siri. Come sempre, la posizione del pentastellato è molto netta, e dichiara con fermezza che se lo stesso fosse avvenuto con un membro del M5S, ci sarebbero state immediate dimissioni. Si augura quindi che il sottosegretario ...

Bordin - M5s : “Cordoglio da parte nostra”. Ma Sgarbi si infuria : “Indecenti - vergognatevi. Chiudete Radio Radicale” : Alla Camera è stato ricordato il giornalista Massimo Bordin, ex direttore di Radio Radicale, morto a 67 anni dopo una malattia. Per il M5s ha preso la parola Cosimo Adelizzi: “Tutto il gruppo si unisce al cordoglio per parenti e amici” ha dichiarato. Subito dopo, però, è intervenuto Vittorio Sgarbi, che ha usato parole dure nei confronti del Movimento 5 stelle: “C’è un limite all’indecenza. Ora versate lacrime per ...