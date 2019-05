L’emozionante Sea of Solitude di EA ha una data di uscita ufficiale su PS4 | Xbox One e PC

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Dopo lo sport virtuale di FIFA 19, oggi Electronic Arts annuncia anche che Sea of, il nuovo titolo d'avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal prossimo 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4,One e Origin per PC.Sea ofviene descritto come un'esperienza emozionale, che si addentra nell'animo di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata. Starà a noi giocatori aiutare Kay a guardare sotto la superficie e molto più in là, guidandola in una magica atmosfera e accompagnandola in una città alluvionata tra luce e tenebre. Con le acque in continuo movimento, perfetto riflesso delle sue emozioni, Kay incontrerà mostri e fantastiche creature, conoscendo le loro storie e affrontando impegnative sfide per liberare il mondo dai sui più torbidi ricordi.Come svelato dal team di sviluppo, Sea ofè ...

OptiMagazine : L'emozionante #SeaofSolitude di EA ha una data di uscita ufficiale su PS4, Xbox One e PC -