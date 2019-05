Dolore al funerale del piccolo Leonardo La nonna | Sei un martire

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Aurora Vigne Tanti i presenti, familiari, amici, gente comune, venuti a dare l'ultimo saluto a un bimbo di appena 20 mesi morto nella sua casa di Novara a causa delle botte dalle madre e il compagno Fiori e palloncini bianchi e azzurri liberati in cielo quando la piccola bara diarriva in duomo. Tanti i presenti, familiari, amici, gente comune, venuti a dare l'ultimo saluto a un bimbo di appena 20 mesi morto nella sua casa di Novara, a seguito di uno shock emorragico causato dai calci e pugni della madre e del suo compagno. In attesa della piccola salma, che questa mattina lontano dal clamore ha ricevuto l'ultimo saluto della mamma che proprio per la sua morte si trova agli arresti domiciliari in cui comunità protetta mentre il suo compagno è in carcere, i presenti si interrogano come sia stata possibile una simile tragedia e come nessuno sia intervenuto per ...

