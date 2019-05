Crac Mercatone Uno, beffa per i clienti che hanno pagato: niente merce

(Di martedì 28 maggio 2019) Oltre ai dipendenti, ad essere rimastiti dal fallimento diUno ci son anche centinaia di fornitori e addirittura migliaia dicheversato acconti perche nonmai ricevuto. Addirittura chi ha acceso la finanziaria rischia ora di dover continuare a pagare per un bene che potrebbero non vedere mai. È quanto emerge dalla complicata situazione deldella Shernon Holding, il gruppo subentrato nelle scorsa estate alla precedente amministrazione straordinaria diUno. Secondo quanto emerso, in effetti, l'azienda pare abbia continuato a farsi rifornire di materiale e a vendere laancora non in magazzino pur sapendo di essere in profondo rosso già dall'inverno scorso. In praticaUno per mesi avrebbe fatto cassa non pagando fornitori e locatori di molti punti vendita e accettando invece acconti per 20mila ordini mai consegnati che con il fallimento decretato dal Tribunale potrebbero non essere mai più evasi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...