Carlo Conti | Il rinnovo di contratto? Stiamo trattando serenamente Non farò il

(Di martedì 28 maggio 2019) Il 7 giugno (e non il 30 come precedentemente riportato) scadrà ilche legaalla Rai. Il suo futuro? Salvo sorprese, sarà ancora in quel di viale Mazzini: "facendouna trattativa e come sempre sono sicuro che troveremo un punto di incontro. Se c'è la volontà da tutte e due le parti, la soluzione si trova, d'altronde perché interrompere un matrimonio che funziona bene? E poi le dico che abbiamo già cominciato a fare i provini per preparare una bella edizione di Tale e Quale Show a settembre", ha detto il conduttore toscano a Tv Sorrisi e Canzoni. Infatti, come svelato dal settimanale Spy, i casting sono già partiti e sono già trapelati i primi nomi. Tale e Quale show 2019, parte il toto-nomi: da Monte a Barbara Cola e Debora Caprioglio Chi potrebbe partecipare all'ottava edizione dello show di ...

