10 principesse da non imitare in una relazione

(Di martedì 28 maggio 2019) Non voglio adattarmiNon voglio essere considerata una credulonaNon ho bisogno di un principe per 'svegliarmi'Non voglio rinunciare alla mia vita per qualcun altroNon voglio accontentarmiNon voglio rispettare le regoleNon voglio fingereNon voglio essere salvataNon voglio lasciare le mie radici per lui Non voglio farmi abbindolare dal primo che incontroLa nostra infanzia è stata caratterizzata da favole e fantasie,e principi, tutti felicemente innamorati, e tanti “vissero per sempre felici e contenti”. Siamo rimaste ore e ore davanti alla tv, abbiamo consumato i vhs, incantate dalle storie di Cenerentola, Bella, Aurora e Ariel. Abbiamo sognato di trovare i nostri cavalieri in armature scintillanti e di diventare regine di un castello lontano. A cinque anni, questi finali da favola sembravano realtà immaginabili e possibili. Oggi abbiamo realizzato che non solo alcune storie ...

