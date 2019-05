Uno smartphone TikTok in arrivo

Cinque motivi per acquistare OUKITEL K9 - Uno smartphone con display da 7 - 12 pollici : Perché dovreste acquistare OUKITEL K9? Ecco Cinque validi motivi per scegliere lo smartphone con lo schermo da 7,12 pollici. L'articolo Cinque motivi per acquistare OUKITEL K9, uno smartphone con display da 7,12 pollici proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Ricarica regala Uno sconto del 10% su una selezione di smartphone : Da qualche ora Vodafone Happy Ricarica offre una possibilità in più rispetto al passato a coloro che ricaricheranno la propria utenza L'articolo Vodafone Happy Ricarica regala uno sconto del 10% su una selezione di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Cosa vuol dire avere Uno smartphone Huawei senza Google : Come il Big Ben di Enzo Tortora ai tempi del glorioso Portobello televisivo, Google ha detto “stop!”. Tecnologia | Di Tom's Hardware per il Fatto. Huawei: per chi ha già uno smartphone Android non cambia nulla, servizi e aggiornamenti saranno regolari Nel conflitto tecnico, economico e politico che vede contrapposti Washington e Pechino – dopo le bombe atomiche nei confronti ...

Huawei : per chi ha già Uno smartphone Android non cambia nulla - servizi e aggiornamenti saranno regolari : L’annuncio di Google relativo alla sospensione del supporto ai servizi Google Play Store per i prodotti Huawei sta sollevando decine di domande fra i consumatori. Prima fra tutta, coloro che posseggono già uno smartphone dell’azienda cinese chiedono se potranno ancora aggiornarlo, o se dovranno fare a meno di tutti i servizi di Google. Huawei ha appena diffuso una nota ufficiale in cui puntualizza che gli smartphone già in commercio ...

Ora Huawei rischia di non poter produrre più smartphone (e non solo). Uno studio : Milano. Dopo il ban del presidente Donald Trump su Huawei, gli analisti cominciano a fare previsioni sui potenziali effetti di quella che rischia di trasformarsi nell'interruzione di una filiera produttiva mondiale. Secondo un report di Ubs, ci saranno "profonde implicazioni per la catena di approvv

Sony Xperia Ace ufficiale : finalmente Uno smartphone compatto di fascia media resistente all’acqua : Sony Xperia Ace è un nuovo smartphone compatto di Sony con Snapdragon 630, Schermo da 5 pollici FullHD+ e certificazione IP65/IP68. L'articolo Sony Xperia Ace ufficiale: finalmente uno smartphone compatto di fascia media resistente all’acqua proviene da TuttoAndroid.

Cosa fare prima di vendere Uno smartphone : Dato che avete acquistato un nuovo telefono, adesso vorreste sbarazzarvi del vecchio modello e quindi cercate una guida che vi spieghi nel dettaglio Cosa fare prima di vendere uno smartphone. In questo articolo abbiamo deciso leggi di più...

Come usare Uno smartphone Android come secondo monitor : Utilizzate spesso il vostro computer quando siete fuori ma cercate una soluzione per estendere il suo display così da avere più spazio a disposizione. All’interno di questa nuova guida odierna andremo a scoprire insieme come leggi di più...

OPPO K3 : Uno smartphone di fascia media con schermo da ben 6 - 5 pollici : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di fascia media di OPPO, dall’ampio display e con camera anteriore a...

Ci sarà Uno smartphone pieghevole Google? I responsi : A margine del Google I/O 2019 se ne stanno sentendo di ogni, arrivando a dialogare anche in proposito di un probabile futuro smartphone pieghevole Google. Ne ha parlato Mario Queiroz, responsabile dello sviluppo dei Pixel, ai microfoni del noto portale CNET, affermando che l'azienda si sta occupando di realizzare prototipi di schermi flessibili, insieme a molte altre tecnologia di natura hardware, sebbene la commercializzazione di un device di ...

Google svela Uno smartphone low cost - il Pixel 3A. Più potenza per l'assistente virtuale : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Perché quel video dello scimpanzé con Uno smartphone è pericoloso : È stato visto milioni di volte, ma la famosa etologa Jane Goodall dice che non rispetta l'animale e invita tutti a smettere di condividerlo

Svelati presunti nome in codice e feature di Uno smartphone Xiaomi con CPU Snapdragon 855 : Grazie a un tweet di Mishaal Rahman scopriamo alcune delle possibili feature di un nuovo smartphone che Xiaomi si starebbe preparando a lanciare L'articolo Svelati presunti nome in codice e feature di uno smartphone Xiaomi con CPU Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Samsung lavora ad un display con fotocamera integrata e ad Uno smartphone con schermo avvolgente : Un dirigente di Samsung ha dichiarato che il produttore coreano sarebbe vicino alla realizzazione di un pannello "a schermo intero", ossia senza foro o notch L'articolo Samsung lavora ad un display con fotocamera integrata e ad uno smartphone con schermo avvolgente proviene da TuttoAndroid.