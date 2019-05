Una delicata possibilità

Eros Ramazzotti interrompe il tour all’improvviso : sottoposto ad Una delicata operazione : ”Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima”. Ad annunciarlo riferendosi al suo “Vita ce n’è World tour” è Eros Ramazzotti da Amburgo. ”Ora – scrive il cantante su Instagram – dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in ...

Eros Ramazzotti interrompe il tour all’improvviso : sottoposto a Una delicata operazione : ”Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima”. Ad annunciarlo riferendosi al suo “Vita ce n’è World tour” è Eros Ramazzotti da Amburgo. ”Ora – scrive il cantante su Instagram – dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in ...

Il bimbo ha fastidio all'orecchio - i medici fanno Una scoperta incredibile e lo salvano dopo un'operazione delicata : Un bimbo di 9 anni, che aveva iniziato ad avvertire un piccolo fastidio all'orecchio destro, è stato salvato in tempo dai medici che lo hanno subito sottoposto ad un intervento...

Storie Italiane - Leda Bertè : “Ho Una situazione familiare delicata” : La sorella di Loredana Bertè a Storie Italiane: “Vivo una situazione familiare particolare” Ha preso parte anche Leda Bertè, sorella di Loredana, alla puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 26 aprile 2019, nel corso della quale è stato dato ampio spazio al caso Sandra Milo, tornata per parlare dei suoi problemi fiscali. E proprio nello spazio dedicato alla Milo, Leda Bertè ha parlato della sua situazione familiare, ...

Borsa Usa - inizia Una settimana delicata : ... ha riportato che i risultati raggiunti hanno permesso di evitare un atterraggio duro dell'economia ma che ora si andra' avanti sulla strada delle riforme piuttosto che insistere sugli stimoli. ...

IL COMMISSARIO MONTALBANO - Una FACCENDA DELICATA/ Streaming video della puntata : Il COMMISSARIO MONTALBANO - Una FACCENDA DELICATA, oggi 22 aprile 2019: torna su Rai Uno la nota serie con protagonista Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano - Una faccenda delicata/ Il debutto di Sonia Bergamasco : Il Commissario Montalbano - Una faccenda delicata, oggi 22 aprile 2019: torna su Rai Uno la nota serie con protagonista Luca Zingaretti

IL COMMISSARIO MONTALBANO - Una FACCENDA DELICATA/ Salvo e Mimì indagano - ma... : Il COMMISSARIO MONTALBANO - Una FACCENDA DELICATA, oggi 22 aprile 2019: torna su Rai Uno la nota serie con protagonista Luca Zingaretti

'Montalbano - Una faccenda delicata' - disponibile online su RaiPlay : Torna sui canali Rai la serie televisiva "Il commissario Montalbano". Lunedì 22 aprile andrà in onda in prime-time la replica dell'episodio "Una faccenda delicata", il quale fa parte della decima stagione della serie, già andato in onda su Rai 1 nel febbraio del 2016. Ma dove sarà possibile rivedere la replica dell'episodio "Una faccenda delicata" in caso non si abbia la possibilità di vederlo in chiaro su Rai lunedì sera? Si potrà vedere solo ...

Montalbano Stasera su Rai1 : Una Faccenda Delicata : Nell'episodio in onda Stasera su Rai Uno, Montalbano deve occuparsi dell'omicidio di Maria Castellino, un'anziana prostituta gentile e benvoluta da tutti.

Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata streaming e trama episodio stasera in tv : Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata va in onda stasera in tv lunedì 22 aprile 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2016 e si ispira all’omonimo racconto di Andrea Camilleri della raccolta Un mese con Montalbano pubblicata nel 1998. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario ...

Il commissario Montalbano - stasera su Rai Uno alle prese con 'Una faccenda delicata' : Continuano su Rai Uno le repliche de Il commissario Montalbano, ogni settimana in prima serata. Il celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri ci farà compagnia anche a 'Pasquetta'. stasera lunedì 22 aprile, infatti, la Rai trasmetterà in replica il primo episodio della decima stagione dal titolo 'Una faccenda delicata'. Andato in onda per la prima volta nel febbraio del 2016, il 27esimo episodio della serie è importante soprattutto ...

Il Commissario Montalbano - in replica la prima volta della nuova Livia : ‘Una faccenda delicata’ : Archiviata la Pasqua e pure la Pasquetta, c’è ancora una sorpresa che sicuramente fa più felici di tante cianfrusaglie trovate nelle uova di cioccolato: ed è quella che fai Rai1 al suo pubblico riproponendo lunedì 22 aprile alle 21.25 Il Commissario Montalbano con l’episodio Una faccenda delicata. La puntata, che andò in onda per la prima volta nel 2016, vide il debutto di Sonia Bergamasco come nuova interprete per Livia Burlando, la ...