Serie B | il Collegio di garanzia ha deciso | i playout si devono giocare!

Playout in Serie B? Interviene il Collegio di Garanzia dello Sport : Il Collegio di Garanzia dello Sport Interviene in merito alla disputa o meno dei Playout in Serie B Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiederà un parere al Collegio di Garanzia dello Sport sulla disputa o meno dei Playout in Serie B. Lo ha annunciato lo stesso Gravina al termine del consiglio federale. Per quanto riguarda i playoff, dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto in classifica decisa dal Tribunale ...