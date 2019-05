Programmazione Beautiful | Il Segreto e Una Vita | tutte sospese domenica 2 giugno

Programmazione Beautiful - Una Vita - Il Segreto : sospese il 1° maggio - tornano martedì sera : Festività e ponti primaverili sono tradizionalmente sinonimo di modifiche nei palinsesti di Canale 5. Ne abbiamo avuto conferma qualche giorno fa quando Beautiful, Una Vita e Il Segreto sono stati sospesi nel giorno di Pasquetta, mentre i serali relativi alle due telenovelas spagnole sono stati anticipati di un giorno. Cosa accadrà nel corso della prossima settimana? Tornerà tutto alla normalità? La domanda è ineVitabile tra i telespettatori dei ...

Beautiful non si ferma per Pasqua : nuova Programmazione per la soap : Beautiful va in onda a Pasqua: la nuova programmazione Beautiful non si ferma per Pasqua 2019. Mediaset ha deciso di trasmettere anche domenica 21 aprile la soap opera americana più famosa al mondo. Invariato l'orario: dalle 14 alle 14.30 vanno in onda le avventure di Steffy Forrester e company. Al contrario la serie si fermerà […]

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : cancellazioni e cambi di Programmazione per Pasqua e Pasquetta : L'appuntamento con le soap resta invariato per il giorno di Pasqua, cancellazioni invece per il pomeriggio del 22 aprile. cambi di programmazione anche per la messa in onda serale.

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : cambi di Programmazione per il week end di Pasqua : L'appuntamento con le soap resta invariato per il giorno di Pasqua, cancellazioni invece per il 22 e il 23 aprile.