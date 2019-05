Il prossimo Call of Duty Modern Warfare in uscita ad ottobre? Tutti gli aggiornamenti di

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) 30 maggio 2019. Questa potrebbe rappresentare la data più importante per il nuovoof. Quella che, a sentire le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere stata scelta dal publisher Activision e dagli sviluppatori di Infinity Ward per annunciare ilcapitolo della saga sparacchina. Il titolo è particolarmente atteso dalla community di videogiocatori, per tutta una serie di motivi. Prima di tutto perché la sotto-serieè assente dalle scene da quasi otto anni, e sarebbe allora interessante vedere come possa adattarsi al panorama videoludico attuale. Non solo, sul web si parla di un soft reboot per il brand, che andrebbe così a perdere la numerazione regolare, per altro puntando fortemente sull'aspetto narrativo.Mentre - sempre dalla rete - si parla di una trama che prende ispirazione dalla celebre missione opzionale No Russian presente in...

