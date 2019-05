wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Abbiamo voltato le spalle quando l’orso polare aveva i suoi problemi dall’altra parte della Terra. Equando ci spiegavano che i pinguini, balene fr, leopardi delle nevi, insieme a un altro milione di specie animali e vegetali,vano. Del resto non capita così spesso di vedere e pensare al leopardo delle nevi. È un po’ quanto accaduto con il buco dell’ozono causato dai gas vietati. Quello spessore nell’atmosfera se ne stava lì, nessuno lo vedeva e le sue vicissitudini sembravano più una chiacchiera tra ambientalisti e industriali. E quando si discuteva della grande immondizia del Pacifico, dell’isola di plastica, il dibattito si era spostato sull’esistenza o meno del cumulo di spazzatura galleggiante, sulle fake news e via dicendo. Come se il problema della quantità di plastica in mare fosse esclusivamente legato all’isola di monnezza. In realtà, come emerso ...

Linkiesta : Nell’ultimo secolo le temperature medie globali si sono alzate di un 1,5 gradi C°. In Pianura Padana, di 2,5. Basta… - micheleiurillo : Global warming, anche la primavera rischia l’estinzione? - MilanoCitExpo : Global warming, anche la primavera rischia l’estinzione? #DipartimentoInnovazioneTecnologia -