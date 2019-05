Genoa | Perinetti su mercato e futuro Prandelli E poi una frecciata | “Vi farei vedere

Genoa nei guai - Perinetti : “adesso serve un miracolo” : “Adesso e’ il momento di trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l’Inter faccia l’Inter fino in fondo”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Perinetti , direttore generale del Genoa , dopo la vittoria dell’Empoli nel match contro il Torino la situazione si è complicata terribilmente per il club rossoblu. “Dovremo andare a Firenze per cercare di vincere anche se adesso ...

Genoa : in dubbio il futuro di Perinetti - pronta mini rivoluzione interna sia in A che in B : Se sarà ancora in Serie A il futuro del Genoa si scoprirà forse già nell'arco di questo week end, quando la squadra di Prandelli ospiterà in casa il Cagliari e l'Empoli andrà in scena al Castellani col Torino. Un dettaglio non da poco la categoria, ma che indipendentemente da questa non dovrebbe impedire l'ennesima mini-rivoluzione interna per invertire una tendenza pericolosa. Stagione fallimentare per il Genoa Qualunque sia il verdetto di fine ...