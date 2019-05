Che Tempo che Fa | Fabio Fazio su RaiDue dalla prossima stagione

Maltempo senza sosta : Martedi' di temporali con fenomeni anChe violenti : Una vasta area depressionaria in lenta risalita verso Nord sta caratterizzando il tempo sull'Italia con piogge e temporali diffusi. La situazione non migliorerà affatto nella giornata di domani,...

Motori – ElettriChe da record : Volkswagen ID.R prova a battere il miglior tempo al Nurburgring : Nel tentativo di record elettrico al Nurburgring, sono decisive le sezioni più iconiche del celebre tracciato. La velocità media attesa dell’elettrica Volkswagen ID.R sarà superiore ai 185 km/h Volkswagen ha scelto uno dei circuiti più famosi al mondo per il prossimo tentativo di record con l’elettrica da competizione ID.R. Si tratta del Nurburgring, un percorso di 20,832 chilometri, 73 curve e numerosi cambi di pendenza. Un record ...

Che Tempo che fa - il ritorno di Roberto Baggio : la grossa sorpresa - ecco il suo volto oggi : Roberto Baggio, campione leggendario del calcio italiano, è un tipo schivo. Appare raramente sui media, per non parlare della tv. Infatti quella di ieri a Che tempo che fa è stata una piacevole eccezione. L'ex numero 10 della Nazionale si è concesso a Fabio Fazio dove ha ripercorso la sua carriera e

Che Tempo che fa - lo struggente omaggio a Michael Schumacher : struggente reazione di Jean Todt : Fabio Fazio domenica 26 maggio ha ospitato a Quelli che il calcio l'ex direttore corse della Ferrari Jean Todt. Il manager è apparso particolarmente toccato quando la redazione ha mostrato un video omaggio a Michael Schumacher, l'ex campione fuori dalle scene da anni a causa di un bruttissimo incide

Il maltempo durerà ancora qualChe giorno : Dal 'ciclone polare' (con piogge e freddo) all'esplosione dell'estate nel giro di pochi giorni. ancora una settimana all'insegna dell'instabilità dicono gli esperti di meteo.it, secondo cui il vortice che nello scorso weekend ha investito l'Italia porterà fino a martedì precipitazioni su buona parte del Paese. Situazione destinata ad aggravarsi da proprio da martedì quando una bassa pressione ricolma di aria fredda ed instabile ...

Meteo; ancora maltempo per qualChe giorno - ma da venerdì arriva l'estate : Inizio di settimana con pioggia su tutte le regioni. L'instabilità continuerà fino al weeekend, quando sono attese temperature sui 30 gradi

Ascolti tv - vince Che Tempo che fa con quasi 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Ancora un successo per Fabio Fazio giunto al penultimo appuntamento di stagione: nuova vittoria del prime time su Rai1 per Che tempo che Fa con 3.877.000 spettatori e il 16.3% di share. Al secondo posto su Canale 5 New Amsterdam con 2.146.000 spettatori e l’8.8% di share. Terzo piazzamento su Rai2 per Ncis con 1.663.000 spettatori e il 6.8% e per Fbi con 1.503.000 spettatori e il 6.6%. A seguire, tra gli altri ...

Meteo - in arrivo settimana autunnale : freddo e forti temporali. Si tocCheranno i 10 gradi di media. Le zone più colpite : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Ascolti Domenica 26 maggio Che Tempo che Fa e New Amsterdam lanciano le maratone : Ascolti Domenica 26 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Che Tempo Che Fa (fino 22:50) – Rai 1 – milioni e %New Amsterdam (1 episodio) – Canale 5 – milioni e %NCIS – Rai 2 – milioni e % FBI – Rai 2 – milioni e %Non è l’Arena – La7 – milioni e %Mission Impossibile Rogue Nation – Italia 1 – milioni e %Il Gladiatore – Rete 4 – mila e ...

Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa - puntata del 26 maggio 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 26 maggio. La Littizzetto si sposa con “John Pignarolo”(VIDEO)Su Rai 1 ieri è andata in onda la penultima puntata di Che Tempo Che Fa, prima di un cambiamento che molto probabilmente vedrà il programma spostarsi su Rai 2 dall’autunno, come riporta TvBlog (ma si tratta di indiscrezioni, può succedere di tutto ancora), ma Luciana non perde occasione per ricordare di questa ...

Jean Todt a Che Tempo che fa : “Mick Schumacher ha talento - bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino” : Ospite domenica sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Jean Todt dopo aver commentato la situazione attuale della Ferrari, si sofferma su Mick Schumacher che ha iniziato a correre in Formula 2: “ Ha del talento, ma bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino” L'articolo Jean Todt a Che tempo che fa: “Mick Schumacher ha talento, bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino” proviene da Il ...

Jean Todt a Che Tempo che fa ricorda Niki Lauda : “Io in Ferrari grazie a lui - Montezemolo mi ha preso dopo avergli parlato” : Jean Todt ospite questa sera di Fabio Fazio su Rai1 racconta così il primo incontro con Niki Lauda, grande pilota legato alla Ferrari: “Quando il mio nome è stato pronunciato in Ferrari, Montezemolo aveva come consigliere Niki Lauda. Uno dei miei primi incontri, ed esami, è stato incontrarlo a casa sua per raccontargli le mie proposte, la mia visione sulla Formula Uno. Niki Lauda ha poi parlato con Montezemolo ed è stato deciso di ...

“Che Tempo che fa” – Trentunesima puntata del 26 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Roberto Baggio - Enrico Brignano. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentunesima puntata del 26 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Roberto Baggio, Enrico Brignano. ...