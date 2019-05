Balotelli show su futuro e Nazionale | “non convocato ma non per colpa mia”

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Marioha parlato del suoche potrebbe essere ancora in Francia oppure di ritorno in Italia: le ultime novità Marioha concluso la propria annata al Marsiglia tra tanti alti e bassi ed ora vivrà un’estate da free agent alla ricerca della soluzione migliore per il suo. Il calciatore azzurro ne ha parlato ai microfoni di Canal+:escludo di restare, ma non ho parlato con i dirigenti. A Brescia mi piacerebbe, un giorno, ma non credo l’anno prossimo”. Sulla sua presunta follia Balo replica: “Pazzo forse lo sono in campo, perché voglio vincere e sono istintivo, ma fuori sono un tipo tranquillo, e non uno stupido. (…) L’immagine del pazzo me l’hanno etichettata i giornalisti inglesi. Non ho mai preso a freccette nessuno. È vero invece che ho avuto un maiale in casa. Me l’avevano regalato spacciandolo per un maiale nano che poi è cresciuto e ...

mezza_parola : #news Balotelli horror show: rosso diretto all'ultima di Giornale di Sicilia - sscalcionapoli1 : Mihajlovic show nella conferenza pre-Napoli: “Balotelli? Allora parliamo anche di CR7…” - SiamoPartenopei : VIDEO - Mihajlovic show nella conferenza pre-Napoli: 'Balotelli? Allora parliamo anche di CR7...' -