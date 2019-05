Avengers | Endgame vicinissimo al record di Avatar!

Avatar vs Avengers : Endgame - chi vincerà la battaglia finale? : Avatar è stato superato da Avengers: Endgame al botteghino domestico, inoltre il nuovo film dei Marvel Studios si avvicina sempre di più al record internazionale raggiunto al box office dalla pellicola di James Cameron. Chi vincerà la sfida finale? Ecco il parere degli esperti… Avatar potrebbe essere superato da Avengers: Endgame anche a livello mondiale? Scopriamo cosa ne ... Leggi tuttoAvatar vs Avengers: Endgame, chi vincerà la ...

Avengers : Endgame nelle prossime ore supererà Avatar al box office domestico : Avengers: Endgame – L’ultimo film dei Marvel Studios ha riscosso un grande successo al cinema e nel terzo week-end di programmazione supererà Avatar di James Cameron al box office domestico. Ecco tutti i dettagli! Avengers: Endgame prosegue la sua corsa al botteghino. Come sappiamo l’obiettivo del nuovo film dei Marvel Studios, dopo aver battuto il record di Titanic, è quello di ... Leggi tuttoAvengers: Endgame nelle prossime ...

MTV Movie e Tv Awards 2019 tutte le nomination : in testa GoT e Avengers : Endgame : MTV Movie & Tv Awards 2019 Game of Thrones e Avengers: Endgame le più nominate MTV ha rivelato tutte le categorie e le nomination degli MTV Movie & Tv Awards che ogni anno celebrano i momenti più pop e discussi dell’anno attraverso le sue stelle. E tra i momenti dell’anno ovviamente ci sono Avengers: Endgame e Game of Thrones – Il Trono di Spade ciascuno con 4 nomination, 4 nomination anche per il documentario RBG. Tra ...

Box Office USA 10-12 maggio : non bastano 58 milioni ai Pokemon per superare Avengers : Endgame : Box Office 10-12 maggio USA e Italia Box Office USA 10-12 maggio 58 milioni per i Pokemon ma Endgame è ancora primo Pokemon Detective Pikachu si ferma a 58 milioni di dollari negli Stati Uniti (con altri 100 che dovrebbero arrivare dall’estero) ma non basta per il primo posto della Top Ten degli incassi USA, infatti Avengers: Endgame è ancora primo con 63 milioni di dollari superando i 720 milioni di dollari casalinghi. La cosa curiosa è ...

Amici 18 - Pio e Amedeo spoilerano Avengers : Endgame ed esplode la rabbia su Twitter : Pio e Amedeo, durante il settimo serale di Amici 18, hanno provocato la rabbia di tutti coloro che, con notevoli sforzi, hanno tentato di evitare tutti gli spoiler riguardanti Avengers: Endgame, film uscito in Italia lo scorso 24 aprile, seguito di Avengers: Infinity War, di Avengers: Age of Ultron e di The Avengers. Il duo di comici foggiani, infatti, tra una battuta su Rudy Zerbi, un'altra su Stash e un'altra ancora sui loro figli, nel loro ...

11 buchi di sceneggiatura (e relative soluzioni) in Avengers : Endgame : Con i suoi 2.303 miliardi di dollari incassati finora, il parere entusiasta praticamente unanime di pubblico e critica e il suo impatto sulla cultura pop, Avengers: Endgame si può considerare a ragion veduta il più grande film di intrattenimento di questo decennio. Questo significa che accetteremo aprioristicamente tutto quello che succede nel corso della pellicola, senza sollevare un sopracciglio o cercare il pelo nell’uovo? Per citare un altro ...

Avengers : Endgame apre le porte a un nuovo potentissimo villain? : ... non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti! Avengers: Endgame , ricordiamo, sta continuando a fare grandi incassi in tutto il mondo, e attualmente, ha già sorpassato Titanic piazzandosi al ...

Marvel Studios – Nuovo spot di Avengers : Endgame! : Marvel Studios – Guarda ora il Nuovo spettacolare spot di Avengers: Endgame! Mentre in poco tempo dalla sua uscita al cinema Avengers: Endgame ha superato Titanic al botteghino, i Marvel Studios conquistano l’attenzione dei fan pubblicando un Nuovo spot promozionale del film. Inoltre è stata rivelata la data in cui Avengers 4, la nuova leggendaria pellicola ... Leggi tuttoMarvel Studios – Nuovo spot di Avengers: ...

Serie tv Marvel su Disney+ - gli indizi in Avengers Endgame : lo scudo a Sam e Loki in fuga : Avengers: Endgame ha chiuso un cerchio mettendo la parola 'fine' ad alcune trame e spianando la strada a nuove storie per il cinema e per la televisione. La terza fase del Marvel Cinematic Universe si concluderà con 'Spider-Man: Far from home', in uscita a luglio. La domanda è: cosa avverrà dopo la fine della Fase 3 che conclude la Saga dell'Infinito? I Marvel Studios e la Disney non si fermano, non vogliono nemmeno rallentare perché sono già al ...

Avengers : Endgame - la recensione di una mamma : Avengers: Endgame batte record su record con una distribuzione senza precedenti per accontentare i fan di tutto il mondo. Alcune sale cinematografiche rimangono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tenere il passo con le richieste del ventiduesimo film della Marvel Cinematic Universe (MCU). A questo punto la domanda da porsi è: che cosa ne pensano di questo film le persone che non sanno molto dell'universo MCU? Qual è il motivo ...

Avengers : Endgame - l'incredibile trasformazione di Thor : 'Ecco perché abbiamo deciso così' : Attenzione, pericolo spoiler per Avengers: Endgame . Il capitolo finale della saga Marvel è finalmente al cinema in questi giorni, e gli spettatori che lo hanno già visto sono rimasti davvero ...

Avengers : Endgame - l'incredibile trasformazione di Thor : 'Ecco perché abbiamo deciso così' : Attenzione, pericolo spoiler per Avengers: Endgame . Il capitolo finale della saga Marvel è finalmente al cinema in questi giorni, e gli spettatori che lo hanno già visto sono rimasti davvero ...

Spider-Man : Far From Home - nel nuovo trailer le conseguenze di Avengers : Endgame : http://www.youtube.com/watch?v=6IeSkg1wRLg ATTENZIONE: spoiler su Avengers: Endgame Nel nuovo trailer di Spider-Man: Far From Home si fanno sentire in modo rilevante le conseguenze degli eventi occorsi durante Avengers: Endgame. È lo stesso Tom Holland, l’attore che interpreta l’Uomo ragno, ad avvisare prima della partenza della clip d’anticipazione: chi non ha visto l’ultimo film che ha dato una svolta al Marvel ...

Avengers : Endgame Stickers offre 24 adesivi stilizzati ispirati al film da utilizzare in WhatsApp : Avengers: Endgame Stickers è un'applicazione che offre un set di 24 adesivi stilizzati ispirati al film da utilizzare nelle chat di WhatsApp, tra i quali figurano Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Ant-Man, War Machine. L'app presenta i supereroi Marvel con le loro frasi caratteristiche in un'unica pagina con un pulsante per l'applicarli in WhatsApp L'articolo Avengers: Endgame Stickers offre 24 adesivi ...