“Odio gli indifferenti” Perché chi ha scelto di non votare dovrebbe leggere questa

(Di domenica 26 maggio 2019)riflessione di Antonio Gramsci è un pensiero che va letto in una giornata elettorale. Sopratutto chi è indeciso seo hadi non esercitare il proprio diritto alle Europee 2019queste righe. “Odio gli indifferenti”, diceva Antonio Gramsci. “Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti”. È un inno alla ricchezza del pensiero, alla sua poliedricità, all’importanza fondamentale che ogni giorno rappresenti nella vita di un uomo una deadline con cui confrontarsi. “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere ...

