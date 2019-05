Motocross | drammatico incidente a Cavallara | Raffaele Mazzola è morto in corsa

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Una brutta notizia giunge da(in provincia di Cremona) dove oggi si corre la quarta prova del Campionato Italiano Senior diè purtroppo deceduto dopo essere caduto in occasione di un salto. Nel corso della prima manche, il centauro è incappato in questoche purtroppo si è rivelato letale: l'immediato intervento del personale sanitario non è purtroppo servito a salvare la vita al centauro. Le gare sono state naturalmente cancellate, sul posto sono intervenute le autorità competenti. Foto Valerio Origo, non relativa ai fatti raccontati