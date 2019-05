LIVE Sonego-Federer | Roland Garros in DIRETTA | 2-6 4-6 4-6 | lo svizzero si impone in tre

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato al set decisivo con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Schwartzman avanti di un set come Bencic : buon inizio di Mladenovic : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : inizia lo Slam a Parigi. Le partite in tempo reale : in campo Sonego contro Federer - Cecchinato e Berrettini : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego perde al terzo set - Cecchinato sotto di un set. Errani lascia Roma con un 6-1 6-0 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Sonego lotta ma il russo è più forte anche del tifo : vittoria al terzo e secondo turno conquistato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...