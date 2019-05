LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA | inizia lo Slam a Parigi Le partite in tempo reale

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Buongiorno, e benvenuti alla primadel: comincia oggi lorosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio debutto alle 11, con Matteo Berrettini contro lo spagnolo Pablo Andujar e Thomas Fabbiano contro il croato Marin Cilic. Debutta invece un po’ più tardi, come secondo match, Marco Cecchinato, che comincia la difesa della semifinale di un anno fa contro il francese Nicolas Mahut. Infine, arriva il clou: Lorenzo Sonego contro Roger Federer. Il torinese avrà l’onore di sfidare lo svizzero sul Court Philippe Chatrier, rinnovato in gran parte ...

Eurosport_IT : Il #RG19 si apre con quattro italiani: Berrettini, Fabbiano, Sonego e Cecchinato. ???? Esordio anche per Federer, Tsi… - MazzareseSilvio : RT @Eurosport_IT: Il #RG19 si apre con quattro italiani: Berrettini, Fabbiano, Sonego e Cecchinato. ???? Esordio anche per Federer, Tsitsipas… - FlashNotizie : RT @Eurosport_IT: Il Roland Garros è anche questo: i punti più folli del 2018 ?? E chissà cosa ci aspetta quest'anno: il RG è LIVE su Euros… -