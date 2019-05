L’analisi | i sovranisti restano opposizione ma crescono  nei Paesi Ue più grandi

corriere

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il pericolo è quello del sollievo: il mancato sfondamento dei partiti anti-élite non indica che il sistema che ha retto per 60 anni sia saldo. Anzi: è stato scosso in maniera seria, e ora dovrà cambiare

ruiciccio : RT @francescorusso: Sugli exit poll meglio non rischiare analisi ma l’unico dato sicuro è che in Europa non sfondano e non governeranno i s… - francescorusso : Sugli exit poll meglio non rischiare analisi ma l’unico dato sicuro è che in Europa non sfondano e non governeranno… - PPolicy_News : Se sovranisti ed europeisti hanno gli stessi problemi (l'analisi di Lorenzo Castellani) -