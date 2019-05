Europee | comunali e regionali in Piemonte | urne aperte fino alle 23

Europee - più di 1.100.000 gli abruzzesi chiamati al voto - per 400mila anche la scheda per comunali : Pescara - Sono oltre un milione e cento gli abruzzesi che oggi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, Le urne resteranno aperte nella sola giornata di oggi, dalle 7 alle 23. L'Abruzzo è inserito nella Circoscrizione del Sud assieme a Molise, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, si presenta con 19 candidati cui 12 donne: La Lega schiera: Antonello D'Aloisio e Elisabetta De Blasio Forza Italia: Paola Di ...

Documento scaduto Europee - comunali e regionali. Come votare lo stesso : Documento scaduto europee, comunali e regionali. Come votare lo stesso Giorno di elezioni domenica 26 maggio 2019: si voterà infatti per le europee (tutti), per le amministrative (solo in alcuni Comuni) e per le Regionali (solamente in Piemonte). Per votare bisognerà recarsi al proprio seggio di riferimento munito di un Documento d’identità valido e della propria tessera elettorale. Qualora quest’ultima sia danneggiata, smarrita o abbia ...