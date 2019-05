È morto Vittorio Zucconi

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Angelo Scarano Si è spento all'età di 74 anni. Nella sua lunghissima carriera aveva lavorato per la Stampa ma anche per il Corriere della Sera e per Repubblica Èil giornalista. Si è spento all'età di 74 anni. Nella sua lunghissima carriera aveva lavorato per la Stampa ma anche per il Corriere della Sera. È stato per parecchi anni corrispondente dall'estero. È diventato famoso con la sua collaborazione a Repubblica. Poi per diversi anni ha diretto il sito web del quotidiano fondato da Eurgenio Scalfari, Repubblica.it. Fino allo scorso anno ha diretto Radio Capital. Tag: giornalismo Persone:

