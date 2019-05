Alle spalle i primi problemi del OnePlus 7 Pro? Repentino aggiornamento OxygenOS 9 5 5

Inter-Empoli - SpAlletti carico : “sappiamo come si vincono queste gare - Icardi e Lautaro possono mettere il sigillo” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match con l’Empoli, che mette in palio l’accesso alla prossima edizione della Champions League “A San Siro siamo attesi da una partita decisiva. Ci possono essere delle tensioni e le partite si possono anche sbagliare ma ci sono tante gare in cui abbiamo fatto bene. Abbiamo la prospettiva e lo scopo di portare l’Inter in Champions per la seconda volta ...

Inter - SpAlletti : “De Vrij e Politano recuperati. Chi merita di restare all’Inter? Molti…” : Con una vittoria, il passaggio in Champions è assicurato. In caso contrario, c’è il forte rischio di non rientrare tra le prime quattro. Inter impegnata domani in casa contro un Empoli alla ricerca di punti per la permanenza. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti. “E’ una partita decisiva. C’e’ un carico emotivo importante ma ci siamo abituati. La ...

Inter - l'incubo di SpAlletti si chiama Caputo : maledizione Champions - confronto impietoso : L' Inter si ritrova all' ultimo turno con l' obbligo di vincere per andare in Champions (proprio come un anno fa) e Luciano Spalletti è costretto a dare tutto - contro il suo storico braccio destro, Aurelio Andreazzoli, che con l' Empoli cercherà di conquistare la salvezza a San Siro - per regalare

I vip pentiti voltano le spAlle a M5S : “Hanno tradito le nostre speranze” : Si dichiarano «delusi», si sentono «traditi», qualcuno semplicemente non dà spiegazioni e torna a votare come faceva prima. Sono sempre di più gli intellettuali, gli artisti, i «maitre à penser» - perlopiù di sinistra - che fanno pubblica ammenda per aver sostenuto il Movimento 5 stelle, dopo aver scoperto che il partito della Casaleggio e associat...

Champions e addio - SpAlletti punta su Icardi : La Champions e poi l'addio. Luciano Spalletti e Mauro Icardi potrebbero vivere una domenica simile, in quella che potrebbe essere la loro ultima sfida in nerazzurro a San Siro. Nonostante le smentite, entrambi sono ormai ai saluti ma prima devono raggiungere l'obiettivo Champions, superando l'ostacolo Empoli. Spalletti si dovrebbe cosi' affidare all'ex capitano con la valigia pronta, chiedendo quel gol che su azione manca addirittura dal 2 ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-4 Play-off in DIRETTA : meneghini spAlle al muro - irpini per chiudere la serie : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 dei quarti di finale di serie A 2018-2019. La Sidigas Avellino è a caccia del match point contro l’A|X Armani Exchange Milano. La Scandone ha in mano un match point che avrebbe dello storico: soltanto una volta l’ottava forza della massima serie ha eliminato la prima nei playoff scudetto. Accadde nella stagione 1984-85: nell’epoca delle serie al meglio delle 3 partite, la ...

Juventus - arriva Pep Guardiola? Parla Gigi Maifredi : "Lui la prima scelta - ma Alle sue spAlle..." : arriva o non arriva? Piovono indiscrezioni, ricostruzioni, conferme, smentite. Si Parla di Pep Guardiola e del suo possibile approdo alla Juventus (per alcuni saremmo addirittura "ai dettagli"). Va da sé, la febbre del popolo bianconero è rovente: sarebbe troppo bello avere quella squadra e quel mis

GF - litigio tra Francesca e Gennaro : 'Sei la prima che mi pugnala Alle spAlle' : La scorsa puntata del Grande Fratello non è stata semplice per Francesca De André. La ragazza, figlia d'arte, nel corso della serata di lunedì scorso ha dovuto fare i conti con il tradimento del suo ex fidanzato e con Cristiano Malgioglio. Una serata difficile Francesca De André è entrata fidanzatissima e innamorata di Giorgio Tambellini nella casa del Grande Fratello. Durante la serata di lunedì scorso, però, le è stato comunicato il tradimento ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino vuole chiudere la serie - Milano con le spAlle al muro : Avellino ad un passo dall’impresa, Milano vicina al baratro. Gara-4 della sfida valevole per i quarti di finale dei Playoff di serie A potrebbe regalare una clamorosa sorpresa, con la sorprendente eliminazione dell’Olimpia. Infatti la Sidigas si trova sul 2-1 e davanti ai propri tifosi ha la possibilità di conquistare il terzo e decisivo punto, staccando in questo modo il biglietto per la semifinale. La squadra di Maffezzoli è ...

Inter - la sindrome-Meazza : la squadra di SpAlletti è malata - la Champions è a rischio : Domenica l' Inter dovrà giocare contro se stessa, prima che contro l' Empoli. Nonostante quest' ultima sia una delle squadre più in forma del campionato (tre vittorie consecutive), la truppa di Spalletti dovrà prima fare i conti con il contesto avverso che lei stessa ha creato. L' impressione è che

Terremoto - Bonaccini : “Il Governo volta le spAlle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno voltato le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : la Sidigas vince gara-3 (69-62). Milano con le spAlle al muro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

Luigi Di Maio - "circolare segreta" Alle spalle di Salvini. A pochi giorni dal voto - colpo mortale al governo? : Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all'Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salar

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Carmen e Riera complottano Alle spalle di Ursula : La cameRiera e l'investigatore sono sempre più vicini e Ursula dovrà impegnarsi per eVitare che i due confabulino alle sue spalle. Ci riuscirà?