Volley | a Modena resta Kaliberda e Urnaut saluta

(Di sabato 25 maggio 2019) A, con l'avvento del nuovo coach Andrea Giani, inizia a prendere forma il rooster che prenderà parte alla stagione di pallavolo 2019/2020. Le aspettative sono tante e sicuramente l'ambiente modenese spera che da questo mercato esca fuori un sestetto in grado di reggere il confronto con le altre tre formazioni "top" del nostro campionato: Trento (vincitrice del Mondiale per club), Lube Civitanova (vincitrice dell'ultima Champions e squadra Campione d'Italia in carica) e Sir Safety Perugia (vincitrice della Coppa italia e finalista dei play-off scudetto). Gli acquisti già confermati Per quanto riguarda il potenziale sestetto titolare, l'acquisto che fa già sognare i tifosi modenesi (e le tifose italiane in generale) è quello dell'americano Matt Anderson, americano capace di giocare sia schiacciatore che opposto. Egli proviene dal Kazan dove in quest'ultima stagione ha giocato in ...

