Va a casa della ex | ucciso da nuovo compagno

La storia di Christian - adolescente malato di cancro e tifoso della Roma : la polizia si presenta sotto casa e lo porta allo stadio : Lo scorso 6 gennaio 2019 un gruppo di agenti di polizia del Reparto mobile di Roma arriva all’ospedale Umberto I con un pacco di doni da regalare ai bambini ricoverati. Nel reparto oncologico incontrano Christian, sedicenne, e nessuno di loro sa ancora che il ragazzo diventerà a breve la loro mascotte. Il giovane, malato di cancro, palesa subito la sua fede calcistica: è tifoso della Roma. Alcuni agenti, tifosi della stessa squadra, ...

Ucciso nel giardino di casa della ex : 13.16 Un 43enne è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, nel cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino (Milano) Sarebbe stato aggredito dal nuovo compagno della donna, dopo averlo sorpreso all'interno della proprietà.

Falconara - gli ostaggi della raffineria Api : “Chiusi in casa per non respirare veleni” : A Falconara (Ancona) oltre alle case vista mare ci sono le case vista raffineria. Un enorme impianto in attività da 50 e passa anni, con uno stop nel 2013. La storica torcia dell’Api, invece, è ancora lì, accesa. Gli operai sono salvi, ma la popolazione è esposta a dei rischi. Rischio esalazioni, rischio inquinamento dell’aria, dell’acqua della falda e del suolo. Diversi studi hanno testimoniato la presenza di sostanze inquinanti, xileni ...

Genova - antagonisti contro il comizio di casapound : il raccontro della giornata tra lacrimogeni - cariche e scontri : Una giornata di disordine pubblico come non se ne vedeva dai tempi del G8 a Genova, con oltre 300 operatori di polizia in tenuta anti-sommossa per garantire la sicurezza del comizio conclusivo di Casa Pound in Liguria che alla fine vedrà la partecipazione di non più di una ventina di attivisti. Sei feriti tra i quali il giornalista di Repubblica Stefano Origone, pestato a sangue da un gruppo di poliziotti che gli hanno procurato un trauma ...

Grande Fratello 16, Mila Suarez senza peli sulla lingua Mila Suarez, nonostante sia uscita da quasi due settimane dalla casa più spiata dagli italiani, pare non abbia la minima intenzione di far perdere le sue tracce. E proprio oggi l'ex concorrente del GF 2019 ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, facendo delle clamorose dichiarazioni.

Motori – Honda e - ci siamo : la prima elettrica compatta della casa giapponese può essere prenotata [INFO E FOTO] : La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo, Honda e, completamente elettrico e previsto per il territorio europeo Nell’ottica di una totale elettrificazione che vede una gamma di veicoli totalmente elettrica entro il 2025, Honda ha deciso di iniziare il percorso con una compatta, la Honda e. La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo completamente elettrico e previsto per il ...

Licenza Android Huawei : modelli smartphone inclusi - la risposta della casa : Licenza Android Huawei: modelli smartphone inclusi, la risposta della casa Huawei ha una grossa gatta da pelare. Google ha comunicato infatti la decisione di sospendere la Licenza relativa al sistema operativo Android all’azienda Huawei. Questa azione potrebbe avere conseguenze gravissime per l’azienda ma anche per gli utenti. Ecco quali sono le cause che hanno portato a questa operazione, le possibili conseguenze e la risposta ...

Grande Fratello - la sorella della De Andrè tuona : 'casa degli orrori - uno scempio' : È un post molto duro quello che Alice De Andrè ha scritto su Instagram nelle scorse ore per commentare il trattamento che ha ricevuto sua sorella Francesca da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello. La ragazza, infatti, si è scagliata contro il reality con parole fortissime, tirando in ballo il circo degli orrori e la spettacolarizzazione del dolore che, secondo lei, fanno persone che dicono di voler bene alla gieffina ma che in realtà ...

Grande Fratello - un fulmine squarcia il tetto della casa : Barbara D'Urso - stop alla diretta : Fulmini e saette si sono abbattute sopra la casa più spiata d'Italia in quel di Cinecittà a Roma. Ma non in senso metaforico. La Capitale è stata sconvolta da un violento temporale che ha provocato disagi persino alla messa in onda della diretta su Mediaset Extra e web. Leggi anche: Grande Fratello,

Silvia Romano - 6 mesi fa la scomparsa in Kenya della 23enne italiana : “Riportiamola a casa” : Che fine ha fatto Silvia Romano? Sono trascorsi esattamente sei mesi da quanto la 23enne cooperante italiana è scomparsa in un villaggio a 80 chilometri da Malindi, in Kenya, ma è ancora giallo sulle sue sorti. Sui social network numerosi i messaggi di utenti che ne chiedono la liberazione: "Forza Silvia, siamo con te".Continua a leggere

Dramma a Silea - uccide il marito della figlia a fucilate dopo una lite e si barrica in casa : Omicidio a Silea, in provincia di Treviso: un uomo di 90 anni ha ucciso a fucilate il genero 60enne davanti agli occhi della figlia e della nipote, poi si è barricato in casa. Alla base del delitto ci sarebbe stata una lite tra i due, ma accertamenti sono in corso per stabilire dinamica e movente della tragedia.Continua a leggere

Presentano libro di AltaForte - vicina a casapound : campane della Chiesa suonano 'a morto' : Le campane della Chiesa di Nostra Signora della Salute alla Spezia hanno suonato ‘a morto’ durante la presentazione di un libro edito da AltaForte, la casa editrice ‘espulsa’ dal Salone del libro di Torino perché vicino a Casapound che si sta svolgendo a pochi metri in una sala pubblica intitolata a un antifascista. Il parroco don Francesco Vannini ha confermato che si è trattato di “un gesto di ...

Grande Fratero: alle ragazze della casa é piaciuto il comportamento del ragazzo di Francesca… : (Nel video sopra i commenti delle ragazze in casa) Se fuori la reazione di Giorgio ha fatto strabuzzare gli occhi anche all'uomo meno geloso sulla faccia della Terra, in casa il fidanzato di Francesca...

Padova - le salme della madre e dello zio erano nascoste in casa per incassare la pensione : La macabra e sacrilega 'strategia' con cui si garantiva una doppia pensione, era iniziata addirittura nel 2016, alla morte dello zio, un anziano di 87 anni, per poi essere replicata sei mesi fa quando a morire era stata la mamma. L'atroce e inimmaginabile segreto di Federico Bernardinello, un uomo di 55 anni residente a Ca’ Morosini, frazione di Sant’Urbano, comune di duemila abitanti in provincia di Padova, è stato svelato dai carabinieri con ...