Ingegnere ripara sintetizzatore anni ' 60 e va in trip per 9 ore | c' era LSD sulla manopola

(Di sabato 25 maggio 2019) Sarebbe il caso di dire che non si esce vivi dagliSessanta, specialmente se siundi quel periodo e si trovano ancora tracce di LSD che ti portano a fare unmentale di ben 9 ore. Questo è quanto accaduto all'Eliot Curtis che, senza volerlo, ha toccato vecchi residui di acido risalenti a 50fa. Una storia veramente incredibile che, in fin dei conti, strappa comunque un sorriso. Il curioso incidente Eliot Curtis è uninformatico ed è responsabile delle trasmissioni per la KPIX Television: alcuni giorni fa gli è stato assegnato il compito dire un Buchla Model 100, un modello dimodulare risalente agliSessanta. Lo strumento era rimasto chiuso e abbandonato per moltissimiall'interno di un armadio dell'Università della California. Curtis avrebbe portato a casa il modello per poterlore più ...

infoitcultura : Ingegnere ripara un sintetizzatore degli anni ’60, ma dentro c'era ancora dell’LSD: in stato confusionale per 9 ore… - marco_73 : ..io al massimo a ripara qualche pc ci ho trovato due caccole del 1987 attaccate sotto la tastiera...… - arturo_dori : Io sono nato proprio in quegli anni ?? -