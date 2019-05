«Fiorentina venduta a Commisso per 134 milioni» | scrive il NYT

ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Il New York Times riporta la notizia del prossimo acquisto dellada parte di Rocco B., il magnate italo-americano presidente dei NY Cosmos e fondatore miliardario del fornitore di servizi via cavo Mediacom. Da tempoaveva provato a investire nel calcio italiano, l’anno scorso sua un’offerta poi rifiutata per il Milan. La trattativa Della Valle-ha discusso nelle ultime settimane con i rappresentanti della famiglia Della Valle. Le due parti si sarebbero accordati per una somma di circa $ 150(134di euro) alla fine della scorsa settimana, e l’accordo potrebbe essere firmato entro lunedì, secondo le fonti del NYT.sarebbe interessato allaper rientrare nel mondo del calcio giocato, dal momento che i suoi Cosmos sono rimasti fuori dal campionato la passata stagione Nessun commento ...

alfo_lan : @ADeLaurentiis @sscnapoli #Adl @napolista @valterdemaggio La Fiorentina sta per essere venduta ad un miliardario am… - IlPlin : Bello il nostro impatto sulla Serie A. Quest'anno dopo aver giocato con noi, - il Genoa ha cambiato allenatore a o… - CeccottiAndrea : Fiorentina venduta? -