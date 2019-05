Diretta Bisceglie Paganese | risultato 3-1 | streaming video tv | ancora Triarico!

ilsussidiario

(Di sabato 25 maggio 2019)play out di Serie C:e tv, quote elive del match di ritorno nel girone C.

IamCALCIO : Bisceglie-Paganese LIVE: la sfida playout in diretta - IamCALCIO : Bisceglie-Paganese LIVE: la sfida playout in diretta - IAMCALCIOSALERN : Bisceglie-Paganese LIVE: la sfida playout in diretta #salerno #iamcalcio #calcio -