Botte a 13enne per un post su social | c’è un video

(Di sabato 25 maggio 2019) Unsu Facebook non gradito. Ci sarebbero questo dietro il presunto caso di bullismo di cui sarebbe rimasta vittima una ragazzina, straniera d'origine, residente a Giugliano in Campania (Napoli), per mano di alcune coetanee italiane. Una vicenda su cui indagano i carabinieri della locale Compagnia che hanno acquisito unche riprende il momento in cui la vittima viene strattonata e trascinata dalle coetanee, mentre tante persone sono li' a guardare la scena e nessuno interviene. I carabinieri stanno ora cercando di mettere insieme i vari pezzi del puzzle. Sono diversi gli aspetti della vicenda che pero' devono essere chiariti. Di certo c'e' che il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio del 22 maggio. Il giorno dopo la vittima con la madre si e' presentata dai carabinieri per denunciare l'aggressione, allegando anche il referto stilato dai medici dell'ospedale, che ...

