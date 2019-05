ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Carloè intervenuto ai microfoni diRAI al termine di Bologna-Napoli: Come cambierà il Napoli nella prossima stagione? «L’identità non cambierà molto, sarà un Napoli che cercherà di giocare a calcio come ha fatto anche stasera. Non c’e amarezza, la gara è stata buona, a parte qualche leggerezza dietro ma volevamo fare una buona gara e lo abbiamo fatto». Come giudichi la stagione del Napoli? «È stata molto buona nella prima parte, buona nella seconda dove non siamo riusciti a tenere il livello della prima parte. Sono calate le motivazioni, da qui a, perché ilil 3, ci sarà tempo per pensare come sarà l’anno prossimo». Su? «I tifosi valutano bene la nostra stagione positiva. Cercheremo di fare meglio nella prossima stagione e sono sicuro che faremo meglio e lo faremo conche ha dimostrato di essere ad un ...

napolista : #Ancelotti a Radio Rai: «#Koulibaly e #Mertens restano. Il mercato si chiude il 3 settembre» #bolognanapoli… - ANTONIO5317 : RT @Carloalvino: una radio romana sta diffodendo la voce che ieri c'è stato un diverbio molto acceso tra De Laurentis e Ancelotti, addiritt… - petrazzuolo : RADIO RAI - Ancelotti: 'Koulibaly e Mertens restano a Napoli, cercheremo di fare meglio' -