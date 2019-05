Trattativa Udinese-Napoli per De Paul | la contropartita che potrebbe sbloccare l’affare

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Defa gola alche adesso sta pensando di inserire unatecnica per abbassare il prezzo del cartellinoedstanno trattando il trasferimento in terra partenopea di De, convocato recentemente dall’Argentina per la prossima Copa America. Il calciatore è interessato ad approdare al, ma il club chiede 30 milioni di euro per lasciarlo andare. Dunque De Laurentiis e Giuntoli starebbero pensando, secondo Radio Marte, ad inserire un calciatore cometecnica. Simone Verdi e Adam Ounasro essere gli uomini giusti per abbassare il prezzo del cartellino di De. Laentra nel vivo.L'articoloper De: lachel’affare SPORTFAIR.

