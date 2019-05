Roma Piccolo Eliseo strapieno di Spoglia – TOY

Piccolo : no ai licenziamenti per lavoratori Roma Metropolitane : Roma – “A una settimana dall’assemblea sindacale dei lavoratori di Roma Metropolitane sul Piano Industriale proposto dalla societa’ capitolina, nessuna risposta e’ stata fornita ai lavoratori, ai sindacati e alle opposizioni in relazione ai 45 licenziamenti previsti e alle dismissioni preannunciate. Le scelte che si vorrebbero adottare sono state provocate da tre anni di incertezze della giunta sul TPL della ...

Piccolo : Roma metterà su strada bus che non rispondono a normativa - retRomarcia su città green : Roma – “Virginia Raggi dribbla le norme europee. Evidentemente in Germania hanno trovato un ente disposto ad essere piu’ tollerante visto che tanto non dovranno circolare nella verde Germania. Cosi’ Roma mettera’ in circolo i bus israeliani che non rispondono alla normativa vigente. La nostra motorizzazione non ha norme ma applica fedelmente quelle vigenti che Atac e la sindaca vogliono aggirare per rimediare ...

Stadio Roma - Sanvitto : “Mi sono arrivati un sacco di insulti sui social. Lo stadio è il più piccolo dei problemi” : L’architetto Francesco Sanvitto, presidente del Tavolo della libera urbanistica, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, trasmissione condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti. Il Tavolo della libera urbanistica ha presentato l’esposto da cui è partita l’inchiesta sullo stadio della Roma che vede indagata Virginia Raggi per abuso d’ufficio. “Mi sono arrivati un sacco di ...

Roma - El Shaarawy : un gol per il rinnovo. Zaniolo - piccolo calo : Ci sono storie che possono leggersi in modo diverso a seconda di come scegliamo di interpretarle. Quelle di Stephan El Shaarawy e Nicolò Zaniolo, in fondo, ne rappresentano il paradigma, visto il ...

Piccolo : a Seul metro porta a Fontana di Trevi - a Roma per l’originale no : Roma – “A Seul, capitale della Corea del Sud, i turisti possono salire sulla metropolitana e scendere alla stazione di Jamsin, per ammirare la Fontana di Trevi il capolavoro del ‘700, abbracciato dalle statue del Bernini. A Roma i turisti possono salire sulla metropolitana e scendere in una stazione lontana dalla Fontana di Trevi quella originale, perche’ la stazione Barberini e’ chiusa e non si sa ancora quando ...

Pelonzi-Piccolo : E-Prix getta nel caos strade di Roma - inquinamento sopra alla media : Roma – “La Formula E, simbolo di ecosostenibilita’ ha generato questa mattina ingorghi insormontabili e lunghe code sul gra e su tutto il quadrante sud-ovest della citta’. E’ stato generato un inquinamento di molto superiore al normale. Una contraddizione che dovrebbe far riflettere chi si cimenta nell’organizzazione di un grande evento e’ si mostra poi incapace di gestirlo. Un grande evento affrontato ...

Massimo Ferrero - un tifoso della Roma lo insulta e lui lo gela : "Ce l'hai piccolo - accomodati sul mio" : Dopo la vittoria della Roma al Marassi contro la Sampdoria, non sono mancate le polemiche sui social, soprattutto gli sfottò da parte dei tifosi Romanisti nei confronti del presidente blucerchiato e Romanissimo Massimo Ferrero. Un tifoso ha scritto su Twitter al Viperetta: "Sampdoria me***. Ferrero

Piccolo : da un mese Roma invasa da tronchi alberi potati : Roma – “Da un mese Roma e’ invasa da tronchi di alberi residui delle potature. Intanto #Raggi senza fornire dati certi sul censimento effettuato dal luglio 2017 avvia l’ennesimo tavolo di lavoro. Cabine di regia, tavoli di lavoro e monitoraggi: solo tante parole al vento”. Cosi’ su Twitter Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: da un mese Roma invasa da tronchi alberi potati proviene da ...