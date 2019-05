Ritardi nello smaltimento dei rifiuti radioattivi In pericolo la nostra salute

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Se pensavate di aver chiuso con il nucleare italiano più di 30 anni fa, con i referendum, vi siete sbagliati di grosso. Ancora nessuno sa dove l’Italia metterà in sicurezza e in via definitiva i proprie la Sogin, la società preposta allo smantellamento degli impianti nucleari italiani e alla gestione dei, negli anni ha accumulato gravi. Quindi è difficile dire con certezza quando finirà e quanto costerà complessivamente sulle bollette degli italiani questo benedetto decommissioning.Visti ie le stime al rialzo sui costi collezionati dalla Sogin, sul tema ho presentato quattro diverse interrogazioni sollecitando i ministeri dello Sviluppo e dell’Ambiente anche a valutare l’ipotesi del commissariamento. Le operazioni di smantellamento sarebbero infatti dovute terminare ...

