Nicola Fratoianni all' HuffPost | L' asse da Tsipras a Macron non esiste | è solo

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Una volta tanto, ci siamo aggregati e non divisi, già questa è una novità”.è il segretario di Sinistra Italiana, la formazione che insieme a Rifondazione Comunista, l’Altra Europa cone altre sigle minori ha dato vita alla lista de “La Sinistra” per le elezioni europee. Il tempo dirà se si tratta dell’ennesimo cartello occasionale che nasce da quelle parti per provare a superare lo sbarramento, o – come scommette– saràil primo passo per una vera aggregazione a sinistra del Partito democratico. Intanto l’impresa (ardua, a dire il vero) è di riuscire a superare lo sbarramento del 4% per eleggere i propri eurodeputati.Di entrare in quel centrosinistra largo immaginato daZingaretti, al momento non se ne parla. Per, infatti, ...

