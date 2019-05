Luigi De Laurentiis | «Siamo manager ma viviamo di passioni E papà è più tifoso di tutti

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019)Deracconta Aurelio sulle pagine della Gazzetta dello Sport in un’intervista a firma di Maurizio Nicita. Spiega quando ha deciso di rilevare il Napoli e come è cambiata la vita della famiglia con l’arrivo del calcio. «Mi colpì il fatto che per concludere quella operazionenon volò a LosAngeles per la presentazione di un nostro importante film: “Sky Captain”. Capii che stava per cambiare anche la mia vita, se mio padre preferiva il Napoli a sfilare sul red carpet con Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow» Alcuni aneddoti simpatici come ad esempio la premiazione degli «United States- Italy Friendship Award» davanti al presidente Obama, quando l’attore Danny De Vito lo premia urlando «Forza Napoli!». Il calcio un mondo sconosciuto per una famiglia abituata ai riflettori del cinema. Prima si guardavano film in casa De, oggi partite per tenersi ...

