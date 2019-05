La piccola Sofia è in pericolo di vita! 19enne incinta travolta sulle strisce a Tornio

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il pirata l'ha investita ed è fuggito lasciando laferita a terra. laè nata con il cesareo ma versa in gravi condizioni. E' successo a Torino, la bimba è nata ieri pomeriggio con taglio cesareo d'urgenza al Cto dove poco prima era stata trasportata con il 118 la mamma, unaalla 38esima settimana di gravidanza, investita mentre stava attraversando la strada all'uscita da un supermercato.I sanitari hanno deciso di intervenire e un'equipe di ginecologi ed ostetriche del Sant'Anna si è recata al Cto dove in una sala operatoria è stata fatta nascere la bimba che quando è venuta alla luce pesava 3 chili e 300 grammi. A causa delle gravi condizioni in cui si trova, la neonata è stata immediatamente trasferita al Sant'Anna dove verrà portata anche la mamma che nell'incidente ha riportato la frattura di una clavicola e diverse escoriazioni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...