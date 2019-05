Il Real Madrid bacchetta Pochettino | “nessuna richiesta per dormire a Valdebebas”

Gravesen - il vizio del poker costa carissimo : l’ex Real Madrid ha perso 61 milioni di euro! : La passione per il poker è costata davvero caro a Thomas Gravesen: l’ex centrocampista del Real Madrid ha perso 61 milioni di euro fra un all-in e l’altro Ve lo ricordate Thomas Gravesen? Certo, non proprio un nome ed una carriera da leggenda nel mondo del calcio, ma a qualcuno sarà, probabilmente, tornato alla mente il ricordo dell’ex mediano di rottura danese che in carriera ha vestito le maglie di Vejle, Amburgo, ...

Si ritira l’ex Real Madrid e Roma Julio Baptista : “Dopo oltre 20 anni di calcio ai massimi livelli, e’ tempo di fare un passo indietro e annunciare che ho deciso di mettere fine alla mia carriera di calciatore. Comincia una nuova vita”. Sono le dichiarazioni di Julio Baptista che ha deciso di dire basta. A 37 anni l’attaccante brasiliano appende le scarpette al chiodo dopo aver vestito le maglie di: San Paolo, Siviglia, Real Madrid, Roma (dal 2008 al 2011), ...

Mercato Olimpia Milano – Occhi puntati su Sergio Rodriguez : c’è da battere la concorrenza del Real Madrid : L’Olimpia Milano avrebbe messo gli Occhi su Sergio Rodriguez: la società meneghina pronta a pagare il buyout dal CSKA Mosca, ma c’è da battere la concorrenza del Real Madrid Dopo aver vinto la seconda Eurolega della sua carriera, battendo l’Efes nella finale di domenica scorsa, Sergio Rodriguez potrebbe lasciare il CSKA Mosca. ‘El Chaco’ ha ancora un anno di contratto, ma il buyout di 450.000 euro da pagare ...

Juventus - la quota di Guardiola crolla a picco ma guai a fidarsi… per informazioni chiedere al Real Madrid : Guardiola alla Juventus? Potrebbe essere, ma attenzione a farsi trascinare dall’entusiasmo dettato dalle quote che poco hanno a che vedere con la Realtà Pep Guardiola alla Juventus è un sogno fantastico che la tifoseria bianconera sta cullando. Si tratta del tecnico migliore al mondo, dunque è chiaro che sarebbe una scelta eccellente da parte della dirigenza che di certo un tentativo lo farà per portare in bianconero Pep. guai però a ...

Tottenham - Eriksen verso il Real Madrid : può essere Ceballos il sostituto : Il Tottenham si prepara per la storica finale di Champions League contro il Tottenham ma nel frattempo pensa anche al mercato della prossima stagione. Il pezzo pregiato è Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 e destinato a partire in estate, si pensa al sostituto che potrebbe essere Dani Ceballos, 22enne di proprietà del Real Madrid che Mauricio Pochettino vede come alternativa ideale al danese. Secondo quanto riporta As il ...

Calciomercato Real Madrid - Varane annuncia : “Resto qui. Sono sicuro che la prossima stagione andrà meglio” : Raphael Varane resta al Real Madrid. Ad annunciarlo è lo stesso difensore francese in un’intervista che verrà pubblicata domani dal quotidiano spagnolo “Marca“, il cui sito però apre con la dichiarazione che i tifosi blancos aspettavano: “Resto qui, Sono sicuro che nella prossima stagione torneremo a vivere forti emozioni”, le parole di Varane che, invece, prima del ritorno di Zidane, secondo la stampa ...

Paris Saint-Germain - la rivelazione di Emery : “Mbappé aveva deciso di andare al Real Madrid - poi…” : L’ex allenatore dei parigini ha rivelato un retroscena di mercato relativo a Mbappé e risalente alla scorsa stagione Kylian Mbappé avrebbe potuto trasferirsi al Real Madrid l’anno scorso, ma il Paris Saint-Germain è riuscito a trattenerlo. E’ questa la clamorosa rivelazione di Unai Emery, attuale allenatore dell’Arsenal ma in passato manager proprio dei parigini. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di ‘El ...

Real Madrid - Toni Kroos rinnova fino al 2023 : Kroos rinnovo Real – Toni Kroos ha rinnovato il contratto che lo lega al Real Madrid. I Blancos hanno deciso di estendere l’accordo con il centrocampista tedesco fino al 30 giugno 2023, come annunciato dal club attraverso un comunicato stampa. Le cifre del contratto non sono state rese note, ma pare che il rinnovo sia […] L'articolo Real Madrid, Toni Kroos rinnova fino al 2023 è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Real Madrid - ufficiale il rinnovo di Toni Kroos : il tedesco ha firmato fino al 2023 : Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Kroos, che ha firmato il prolungamento fino al 2023 Toni Kroos resta al Real Madrid, il centrocampista tedesco ha accettato l’offerta del club spagnolo firmando il prolungamento del precedente accordo fino al 2023. Ad annunciarlo è la società del presidente Perez con un comunicato ufficiale, pubblicato questa mattina sul sito: ‘il Real Madrid CF e Toni Kroos hanno ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il Real Madrid conquista il terzo posto battendo il Fenerbahce con prove spaziali di Campazzo e Ayon : Il Real Madrid conquista il terzo posto nell’Eurolega 2018-2019. Nella Finale per il gradino più basso del podio, la formazione allenata da Pablo Laso batte il Fenerbahce per 94-75 in quella che un anno fa fu la Finale della massima competizione europea per club. il Real si lascia trascinare da due uomini maestosi: Gustavo Ayon, 23 punti con 11/11 dal campo e 11 rimbalzi, e Facundo Campazzo, 12 punti e 15 assist in uscita dalle sue mani ...

Real Madrid-Zidane : aria di rottura? La Juventus spera : Real MADRID ZIDANE, rottura? – Clamorosa voce quella proveniente da Madrid e che interessa, seppur in modo in indiretto, la Juventus. Nell’ultima conferenza stampa tenuta dal tecnico francese, tornato a marzo alla guida delle merengues, il tre volte vincitore della Champions League da allenatore ha rivelato: “Se non posso fare quello che voglio nella mia […] L'articolo Real Madrid-Zidane: aria di rottura? La Juventus ...

Zidane avvisa il Real Madrid : 'Le decisioni le prendo io - altrimenti me ne vado' : Manca solamente una gara al termine della Liga Spagnola e Zinedine Zidane ha messo le cose in chiaro durante la conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Betis Siviglia, facendo intendere che le decisioni sul mercato le prenderà lui, altrimenti potrebbe addirittura arrivare un clamoroso divorzio. La Juventus rimane alla finestra per Zizou Non è stata una settimana facile per diversi allenatori di calcio, su tutti Zinedine Zidane e Max ...

Pronostico Real Madrid vs Betis - La Liga 19-05-2019 e Formazioni : La Liga, 38^ (ultima) giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-Betis, domenica 19 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-Betis, in programma domenica 19 maggio 2019. Per entrambe la stagione si conclude senza alcun obiettivo concreto da raggiungere. Il Real Madrid, dopo i trionfi delle passate stagioni, ha disputato uno dei suoi peggiori campionati della ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è in finale. Super ultimo quarto e Real Madrid battuto : Il CSKA Mosca è la seconda Finalista dell’Eurolega 2019. Grazie ad un ultimo quarto eccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’ultimo atto della competizione, Superando il Real Madrid in semiFinale con il punteggio di 95-90. Il CSKA torna in Finale dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’ultimo trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo ...