I danni dei tornado in Missouri e in Oklahoma

Maltempo Trentino : opportunità di lavoro per la sistemazione dei sentieri dopo i danni della tempesta “Vaia” : In Trentino, per il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica danneggiata dalla calamità dell’ottobre 2018, la tempesta “Vaia”, saranno assunti, in deroga al criterio dell’età minima stabilito per le assunzioni stagionali nel “Progettone”, disoccupati iscritti alle liste di collocamento o lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale che percepiscono un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro ...

Maltempo Puglia : “Il primo bilancio dei danni delle grandinate è di 2 milioni di euro” : Si estende a macchia d’olio l’area colpita dalle bombe d’acqua e dalle grandinate delle ultime 72 ore e sale la conta dei danni in campagna, stimati da Coldiretti per la Puglia, in 2 milioni di euro. E’ il primo bilancio dopo l’ultima ondata straordinaria di Maltempo nella ‘maledetta primavera’ 2019 che ha compromesso gravemente il raccolto nei campi e che fino a giovedì non ci darà ...

Agricoltura : elaborata la prima mappa dei danni causati dal maltempo : La prima mappa dei danni causati dal maltempo alle produzioni agricole con gli effetti su raccolti, lavoro e consumi degli italiani ma anche gli ultimi dati elaborati da Coldiretti sul rischio idrogeologico in Italia, sono al centro dell’incontro con giovedì, 16 maggio 2019 alle ore 10.00 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV Maggio, 43 in occasione della premiazione del primo concorso fotografico “Obiettivo ...

Innovazione - risorsa per la riduzione dei danni da fumo : ... riduzione del danno da fumo per un futuro senza fumo' organizzato alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, in occasione del 'Festival della Scienza Medica'. Moderato dal giornalista Luciano ...

Presa la banda dei rom specializzata nei furti in casa ai danni degli anziani : I carabinieri del comando provinciale di Ancona, infatti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, su richiesta della procura cittadina), nei confronti di quattro donne nomadi, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, in concorso, e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamentoGli uomini dell'Arma ...

Roma - il Conte dei danni : Senza Champions, e a quanto pare, senza Conte. L'attualità sembra infierire sulla Roma. Niente di definitivo, ma il flop rischia di essere doppio. L'obiettivo vitale della proprietà Usa è quasi ...

danni e disagi in provincia di Palermo per lo scirocco - centinai di interventi dei pompieri : Notte di forte vento questa notte in tutta la provincia di Palermo. Forti raffiche di scirocco si sono abbattute nel corso della notte provocando Danni ingenti in città e nei paese dell’Hinterland. Da Monreale ad Altofonte, a San San Giuseppe Jato a Corleone sono state centinaia le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per […] L'articolo Danni e disagi in provincia di Palermo per lo scirocco, centinai di interventi dei pompieri ...

Valle D’Aosta : la Giunta approva risarcimenti dei danni causati dal lupo : Dal Governo regionale della Valle d’Aosta arrivano nuove disposizioni per l’ottenimento dei risarcimenti per i danni causati dal lupo al bestiame e del contributo per le spese sostenute dagli allevatori per l’adozione delle misure di prevenzione proposte dall’Amministrazione regionale, nell’ampio programma di iniziative poste in essere dall’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, per affrontare con il giusto ...

Valle D’Aosta : la Giunta approva risarcimenti dei danni causati dal lupo : Dal Governo regionale della Valle d’Aosta arrivano nuove disposizioni per l’ottenimento dei risarcimenti per i danni causati dal lupo al bestiame e del contributo per le spese sostenute dagli allevatori per l’adozione delle misure di prevenzione proposte dall’Amministrazione regionale, nell’ampio programma di iniziative poste in essere dall’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, per affrontare con il giusto ...

Maltempo Friuli : pronti 200mila euro per il ristoro dei danni subiti dal Noncello : Per il ristoro dei danni subiti dal fiume Noncello a seguito del Maltempo dello scorso ottobre sono pronte risorse pari a 200mila euro. L’importo sarà autorizzato a breve dalla Protezione civile e messo a disposizione del Comune di Pordenone in delegazione amministrativa. Lo comunica in una nota la Regione Friuli Venezia Giulia, sottolineando che lo ha reso noto, durante il question time odierno, l’assessore alla Protezione civile, ...

Attenzione agli sbiancanti per denti fai-da-te : i danni potrebbero essere maggiori dei benefici : Attenzione ai prodotti per sbiancare i denti: secondo tre studi rovinano la dentina, ovvero la parte proteica del dente, sotto lo smalto, che dà forza al dente stesso. I tre studi saranno presentati dal gruppo di ricerca coordinato da Kelly Keenan, della Stockton University nel New Jersey, in occasione del meeting annuale dell’American Society for Biochemistry and Molecular Biology parte del 2019 Experimental Biology meeting in corso ad ...

DIRETTIVA COPYRIGHT UE/ Manca ancora un passo per limitare i danni dei giganti tech : La DIRETTIVA sul COPYRIGHT approvata dal Parlamento europeo è importante per limitare i danni dei tech giant, ma occorre fare dell'altro