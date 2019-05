Aeronautica Militare | l’editoria atterra su Amazon

Sport Equestri : l’Aeronautica Militare alla 87^ edizione dello CSIO di Roma : Venerdì 24 maggio, per la seconda volta nella storia del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli di Roma, giunto alla sua 87^ edizione, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno la splendida cornice dell’ovale di Piazza di Siena nel parco di Villa Borghese di Roma, stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. Il passaggio delle Frecce Tricolori, che l’anno scorso avevano suggellato il ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo sull’Italia nel weekend - persisterà al Sud a inizio settimana : I prossimi giorni saranno caratterizzati da violenti temporali pomeridiani sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, che ci porteranno ad un weekend di maltempo su tutta la penisola. Lunedì 27 maggio, le condizioni dovrebbero migliorare al Nord, mentre persisterà l’instabilità sulle regioni meridionali. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, venerdì 24 maggio, e per i quattro ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : temporali al Centro-Nord - nuvole e pioggia al Sud : Finalmente il freddo anomalo di maggio sembra aver lasciato la sua presa sull’Italia e le temperature stanno tornando a valori vicini alla media del periodo, soprattutto al Nord. Ci sarà però il maltempo a rovinare ancora la festa con violenti temporali che interesseranno soprattutto il Centro-Nord nelle ore pomeridiane dei prossimi giorni, mentre il Sud sarà prevalentemente coperto dalle nuvole, anche se non mancheranno rovesci e qualche ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : instabilità su tutt’Italia nei prossimi giorni - maltempo al Centro-Sud nel weekend : Meteo – Ci attende una settimana caratterizzata dall’instabilità su tutta la penisola, in cui si alterneranno bel tempo e cielo sereno, e rovesci e temporali. In particolare, il Centro-Sud arriverà a vivere un altro weekend di maltempo, l’ennesimo in questo mese di maggio abbastanza irriconoscibile sul nostro Paese. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare perl’Italia per dopodomani, giovedì 23 maggio, e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge sparse al Centro-Nord - bel tempo al Sud - temperature in aumento in tutt’Italia : Meteo – All’inizio della terza settimana piena del mese di maggio, il Centro-Nord sarà coperto da nuvole e riceverà piogge sparse, mentre al Sud si avranno in prevalenza condizioni di bel tempo, fatta eccezione per la Sicilia dove domani, mercoledì 22 maggio, potrebbe esserci qualche rovescio. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, martedì 21 ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : alternanza di bel tempo e instabilità in settimana - maltempo al Sud nel weekend : Maggio continua all’insegna del maltempo anche nella terza settimana piena del mese sull’Italia. Dopo aver avuto condizioni insolite e tipicamente invernali in tutti i weekend del mese finora, il Sud sembra destinato a vivere un altro fine settimana di maltempo dopo diversi giorni caratterizzati da alternanza di bel tempo e instabilità su tutto il Paese. Maggio, insomma, conferma le sue anomalie anche nella seconda parte del mese. Ecco le ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo in tutta Italia - domani bel tempo al Sud e aumento temperature in tutto il Paese : Dopo l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di maggio con piogge torrenziali e violente grandinate al Nord, la situazione non migliora ad inizio settimana. Oggi, lunedì 20 maggio, infatti avremo piogge e temporali su tutto il Paese, mentre da domani le condizioni miglioreranno al Sud, dove ci sarà una prevalenza di bel tempo. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare che dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, 20 ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : freddo e maltempo almeno fino alla fine del mese di Maggio [DETTAGLI] : L’Italia si prepara a vivere l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di Maggio irriconoscibile. Sabato 18 e domenica 19 Maggio avremo ancora piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Maggio è stato già caratterizzato da due irruzioni d’aria artica nel Mediterraneo, l’ultima delle quali ha fatto ripiombare anche il Sud Italia in pieno inverno, con l’Etna completamente ricoperto ...

Elicottero dell’Aeronautica Militare ritrova escursionisti dispersi in montagna : Ieri notte un Elicottero HH-139A dell’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto per ricercare due dispersi in una zona impervia dell’appennino di Reggio Emilia. Decollato nella tarda serata dall’aeroporto di Cervia, l’Elicottero, con a bordo un’operatrice della Croce Rossa, un tecnico ed un medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha condotto ...

L’Aeronautica Militare agli Internazionali BNL d’Italia : le Frecce Tricolori sfrecceranno sui campi del Foro Italico : Giovedì 16 maggio, per la prima volta nella storia degli Internazionali BNL d’Italia, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori delL’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi del Foro Italico di Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. L’Aeronautica Militare è presente, inoltre, presso il Villaggio di uno dei più importanti tornei di tennis in terra rossa, con uno stand informativo e promozionale ed un ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuova ondata di maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : freddo e temporali al Centro-Sud oggi e domani [DETTAGLI] : Da diversi giorni, un forte maltempo sta colpendo la Penisola, dapprima al Nord con grandine, vento e piogge torrenziali che hanno provocato un’emergenza alluvione in Emilia Romagna e ora in estensione anche al Centro-Sud, dove nelle prossime ore sono attesi forti piogge e temporali, accompagnate da un calo delle temperature. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Miliare, che dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, ...

Domenica di forte maltempo al centro-sud - ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : La perturbazione che ieri ha colpito il Nord Italia si è estesa rapidamente al centro-sud nelle scorse ore. Oggi avremo una giornata di maltempo diffuso, con i fenomeni più intensi che si...