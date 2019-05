Spoiler U&D | 21 maggio | Ida piange per il suo ex | Luisa e Salvo fanno pace

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Martedì 21è stata registrata a Roma l'ultima puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui Gemma Galgani sembra aver ritrovato finalmente l'amore e due ex partecipanti dello show sono tornati in studio per annunciare il loro imminente matrimonio. Oltre a tutto questo c'è stata l'uscita di scena diAnna Monti e: ampio spazio è stato dedicato alla tormentata storia d'amore fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Gemma, felice insieme a Mario Nel dettaglio, si segnala che nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne dedicata alle dame e ai cavalieri, Gemma Galgani ha annunciato di essere molto felice della sua frequentazione con Mario. La torinese, infatti, ha raccontato di essere andata al bowling con il suo corteggiatore e di aver passato una piacevolissima serata con lui, piena di baci e tenerezze. Inoltre, la dama ha anche annunciato come lei e Mario ...

MariaRuello : Buonasera compagni di hunger games! Come va? (domanda retorica, sono viva a a stento) Oggi è martedì e quindi, con… - testadalghe : è uscito il capitolo di here u are prestissimo e ho paura di beccare spoiler quindi ora vado a leggere le dj dei ri… - zazoomblog : Spoiler U&D: Giulia potrebbe scegliere Manuel perchè i due sarebbero già daccordo - #Spoiler #U&D: #Giulia… -